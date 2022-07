Onadio Leonardo Jalani Adegan Bahaya Tanpa Stuntman di Film The Last Prank

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Onadio Leonardo merasa puas setelah membintangi film The Last Prank. Pasalnya, Onad diberikan kebebasan penuh oleh sang sutradara, Dyan Sunu Prastowo.Saking senangnya, Onad meminta tak diberikan stuntman alias pemeran pengganti ketika melakukan adegan berbahaya. Terlebih lagi mantan vokalis Killing Me Inside ini diperbolehkan melakukan banyak improvisasi."Ya gesrek aja sih, kayaknya ini seru deh. Gue pengen lompat saja, ah lompat ah. Biar sesuai sama karakter. Karena Om Sunu pun agak ngebebasin ya, kayak oke Nad skripnya 70, 30-nya lo sikat aja. Jadi gue suka saja. Jadi gue enggak harus kepatok harus gini harus gini. Gue suka," kata Onad.Febby Rastanti mendapat tantangan baru di film ini karena harus menjadi ibu hamil. Pasalnya, Febby memang belum pernah merasakan pengalaman itu."Cukup bingung juga sih, karena belum pernah hamil, dan teman-teman aku juga belum pernah mengalaminya. Jadi belum ada role modelnya. Jadinya aku paling banyak memperhatikan dan bertanya pada orang-orang sekitar aja," ucap Febby.Film The Last Prank mengawali cerita sejak video lamaran pranknya tidak sengaja viral setahun lalu, Wildan (Onadia Leonardo) dan Anneth (Febby Rastanty) memutuskan menjadi Youtuber. Mereka memilih mengeprank pasangan sendiri sebagai konten hingga bisa mempekerjakan Ghea (Givina) sebagai kreatif.Demi bersaing dengan konten kreator lain, Wildan sering membuat konten yang ekstrim meski Anneth sedang mengandung 8 bulan. Anneth mulai lelah dengan segala konten mereka, namun Wildan yang keras kepala selalu bisa meyakinkan Anneth. Hingga suatu waktu saat sedang mempersiapkan acara baby shower anak pertama mereka itu, berbagai macam teror bermunculan."Sebenernya sudah sesuai Onad sama karakter Wildan. Dia orangnya juga ramai jadi cuma tinggal ngejagain supaya tidak terlalu duar gitu. Gak sulit saya mikirnya karena karakternya sama. Febby justu tantangannya karena aslinya ramai ngomong tapi di sini harus mendem," kata sutradara Dyan Sunu.Film The Last Prank sudah tayang di layanan streaming Klik Film.