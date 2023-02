Fakta Menarik Jaafar Jackson, Pemeran Michael Jackson di Film Biopik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Nama Jaafar Jackson saat ini tengah jadi sorotan setelah dirinya diumumkan akan membintangi film biopik Michael Jackson. Ia akan memerankan penyanyi legendaris yang dijuluki King of Pop itu.Berikut fakta soal Jaafar Jackson.Jaafar Jermiah Jackson yang saat ini berusia 26 tahun merupakan putra bungsu kedua dari penulis lagu, produser, dan anggota The Jackson 5, Jermain Jackson, yang merupakan kakak dari Michael Jackson.Jaafar ternyata juga punya bakat bernyanyi dan menari seperti anggota keluarga Jackson yang lainnya. Pada 2019, ia merilis sebuah music video (MV) untuk lagunya yang berjudul "Got Me Singing". Ia memamerkan kemampuan bernyanyi dan menarinya dalam MV tersebut.Jaafar sebelumnya sudah beberapa kali bermain peran untuk proyek keluarga Jackson, termasuk The Jacksons: Next Generation dan MV Tito Jackson pada tahun 2021. Film biopik Michael Jackson yang dibintanginya akan menandai debutnya sebagai aktor.Jaafar ternyata sempat bercita-cita untuk menjadi pegolf profesional. Namun, dibesarkan oleh keluarga yang berbakat di dunia hiburan akhirnya mendorongnya untuk juga menjadi seorang entertainer.