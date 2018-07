Scarlett Johansson Mundur dari Proyek Film Transgender Rub & Tug

Setelah mendapat serangkaian kritik dari banyak pihak, aktris top Hollywood Scarlett Johansson akhirnya mundur dari proyek film Rub & Tug garapan sutradara Rupert Sanders. Scarlett awalnya bergabung untuk memerankan tokoh utama transgender Dante Gill, pemilik bisnis panti pijat esek-esek.Keputusan ini dinyatakan Scarlett dalam wawancara terbaru dengan Out.com pada Jumat, 13 Juli 2018 waktu AS."Aku punya kekaguman dan kecintaan besar akan komunitas trans dan bersyukur bahwa obrolan tentang inklusivitas di Hollywood masih berlanjut," kata Scarlett."Kendati aku akan menyukai kesempatan untuk menghidupkan kisah dan transisi Dante, aku paham kenapa begitu banyak yang merasa dia harus diperankan seorang transgender. Aku berterima kasih atas debat audisi ini yang meski kontroversial, telah memicu obrolan yang lebih besar tentang keragaman dan representasi dalam film," lanjutnya.Rub & Tug adalah proyek film yang diangkat dari kisah nyata transgender Dante "Tex" Gill di Pittsburgh pada era 1970-an.Dante menjalani transisi dari perempuan menjadi laki-laki. Pada saat bersamaan, dia juga mengumpulkan massa dan menjadi gembong kejahatan lewat bisnis panti pijat esek-esek. Selain itu, dia juga berbisnis steroid anabolik, senyawa kimia yang telah membantu tim bola AS lokal berjaya pada era itu.Film Rub & Tug hendak menyorot rangkaian kisah itu. Namun ada soal lain yang menjadi landasan utama cerita, yaitu hubungan romantis antara Dante dengan kekasih wanitanya, Cynthia.Naskah filmnya ditulis Gary Spinelli (American Made) dengan sutradara Rupert Sanders, yang juga mengarahkan Scarlett dalam film adaptasi Ghost in the Shell. Setelah beredar kabar bahwa Scarlett terpilih untuk memerankan Dante di film, protes dan kritik muncul.Pemilihan Scarlett ditolak terutama karena anggapan bahwa film-film arus utama belum cukup peka dalam prinsip representasi atau keterwakilan. Tokoh transgender seharusnya diperankan juga oleh transgender, bukan aktris cisgender seperti Scarlett.Scarlett sempat membela diri dan bereaksi keras. Namun dia mengubah keputusannya.(ELG)