Dua festival film bergengsi akan digelar dalam waktu berdekatan bulan September 2021 yaitu, Toronto Internasional Film Festival (TIFF) dan Venice Internasional Film Festival. Tak mau melewatkan momen, layangan streaming KlikFilm menghadirkan film-film yang akan tayang di sana.Dari Toronto Internasional Film Festival (TIFF) 2021, mereka memboyong film A Banquet, Aheed Knee, Bergman Island, Are You Lone Some Tonight?, Huda's Salon, Medusa, The Survivor, Silent Night, The Score, Night Riders, dan The Worst Person In The World.Bergman Island merupakan film yang ditulis dan disutradarai oleh Mia Hansen-Løve. Dibintangi oleh Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska dan Anders Danielsen Lie. Film ini ditayangkan perdana di Festival Film Cannes pada 11 Juli 2021.Sementara film Ahed's Knee bercerita tentang seorang pembuat film Israel berusia pertengahan empat puluhan, tiba di sebuah desa terpencil di ujung gurun pasir untuk mempresentasikan salah satu filmnya. Di sana ia bertemu dengan Yahalom, seorang petugas Kementerian Kebudayaan, dan mendapati dirinya bertarung dalam dua pertempuran yang kalah: satu melawan kematian kebebasan di negaranya, yang lain melawan kematian ibunya."Sebuah kebahagiaan bisa dapat menghadirkan film-film yang berkualitas internasional di KlikFilm. KlikFilm akan terus mengisi katalog-katalog filmnya dengan film-film terbaik dan bagus. Kami barharap ini dapat memberikan kepuasan untuk para penikmat film," kata Direktur KlikFilm, Frederica.Sementara dari Venice Internasional Film Festival dihadirkan film The Lost Daughter, Les Choses Humaines, dan Madeleine Collins.The Lost Daughter merupakan debut perdana aktris Maggie Gyllenhaal sebagai sutradara. Film ini dibintangi oleh aktris terbaik Academy Award 2019, Olivia Colman. Film ini dijadwalkan akan dirilis di Amerika Serikat pada 17 Desember 2021, dalam rilis terbatas sebelum streaming di Netflix pada 31 Desember 2021.Film The Lost Daughter bercerita tentang seorang ibu paruh baya yang telah bercerai bernama Leda (Colman). Leda juga diceritakan sebagai seorang profesor Bahasa Inggris. Di sebuah pantai, Leda melihat hubungan antara Nina (Johnson) dengan putrinya. Terkesima dengan hubungan mereka yang memikat, Leda menjadi terbebani oleh ingatannya sendiri akan teror, kebingungan atas intensitas keibuannya.(ELG)