Selesai Dikritik Netizen, Tompi: Saya Enggak Bikin Film untuk Dapat Pengakuan

Jakarta: Film Selesai karya penyanyi Tompi tayang sejak 13 Agustus 2021 di layanan daring Bioskop Online . Film ini menuai berbagai respons, positif dan negatif.Tompi mengungkapkan bahwa film Selesai tak masalah mendapat berbagai respons. Pasalnya, ia berkarya bukan sekadar untuk mendapat pengakuan saja."Saya engga bikin film buat dinilai, enggak bikin film buat pengakuan dari si A, B, C, atau orang-orang tertentu. Belum tentu juga mereka punya ilmunya," ucap Tompi dalam Instagram Live.Ia menilai tak semua orang memiliki pemikiran yang sama. "Orang makan tempe, lo kasih keju, ya enggak nyambung. Biarin aja," ia mengumpamakan.Respons Tompi ini terkesan untuk membalas komentar negatif salah satu warganet di Twitter terkait pesan film Selesai. Akun @runiarumndari menilai film tersebut membenarkan stereotip buruk yang ada di masyarakat."Aku marah bangettttt sama segala isi naskahnya, terutama karakterisasi dan penyelesaian konfliknya yg malas banget sehingga hanya bisa comot stereotip sana sini," cuit dia pada 16 Agustus 2021.Baca: Film Selesai Ceritakan Orang Ketiga, Gading Marten Selingkuh Sementara itu, aktris Ariel Tatum yang berperan sebagai Ayu dalam film Selesai mengucapkan terima kasih untuk semua review baik dan kritik yang membangun dari warganet."We're very grateful for both, and will definetely keep on learning to be better (Kami sangat berterima kasih untuk keduanya, dan pasti akan terus belajar untuk menjadi lebih baik)," ucap dia melalui Instagram Story.(SUR)