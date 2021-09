The Penthouse 3 dan Kim Seon Ho Paling Menarik Penonton

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Good Data Corporation telah mengungkapkan peringkat terbaru untuk drama dan selebritas yang paling buzzworthy atau menarik perhatian penonton. Nama The Penthouse 3 dan Kim Seon Ho pun muncul.Dilansir dari Soompi, peringkat minggu ini merupakan hasil data 30 Agustus dan 5 September. Tepatnya, berdasarkan artikel berita, posting blog, komunitas online, video, dan media sosial dari sekitar 20 drama yang saat ini ditayangkan.Drama Korea Penthouse 3 naik satu peringkat menjadi peringkat drama minggu ini yang paling menarik perhatian penonton. Sedangkan pemeran drama Kim So Yeon, Lee Ji Ah, Choi Ye Bin, dan Yoon Jong Hoon, masing-masing menempati posisi No. 5, No. 8, No. 9, dan No. 10.Kemudian, drama Lovers of the Red Sky memasuki posisi No. 2. Pemainnya, aktor Ahn Hyo Seop di No. 3 dan aktris Kim Yoo Jung di posisi No. 4.Sementara itu, Drakor Hometown Cha-Cha-Cha mendapatkan posisi No. 3. Namun, pemeran utamanya, Kim Seon Ho dan Shin Min Ah, berhasil menempati posisi puncak di antara para pemain drama lainnya.Berikut ini daftar lengkap drama yang paling menarik perhatian penonton saat ini.1. The Penthouse 3 SBS2. Lovers of the Red Sky SBS3. Hometown Cha-Cha-Cha TVN4. Hospital Playlist 2 TVN5. Lost JTBC6. Revolutionary Sisters KBS27. Police University KBS28. Red Shoes KBS29. The Road: The Tragedy of One TVN10. Amor Fati SBS