Aktor Alec Baldwin Tembak Mati Kru Film saat Syuting, Begini Kronologinya

Kejadian tragis dialami oleh aktor kondang Amerika Serikat, Alec Baldwin . Ia secara tak sengaja menewaskan salah seorang kru menggunakan pistol properti di lokasi syuting, Kamis, 21 Oktober 2021 waktu setempat.Insiden itu terjadi di set film Rust yang dibintangi oleh Baldwin. Saat itu Alec Baldwin sedang melatih sebuah adegan di depan sang sutradara Joel Souza dan juga Dop (director of photography), Halyna Hutchins.Namun mereka tidak tahu jika pistol tersebut terisi peluru. Baldwin melepas tembakan dua kali dan mengenai mereka berdua. Joel Souza mengalami luka di bagian bahu sementara Hutchins mengalami pendarahan hebat. Hutchins langsung dilarikan ke rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia."Tuan Baldwin diwawancarai oleh detektif. Dia memberikan pernyataan dan menjawab pertanyaan mereka. Dia datang secara sukarela dan meninggalkan gedung setelah menyelesaikan wawancaranya. Tidak ada tuntutan yang diajukan dan tidak ada penangkapan yang dilakukan," kata juru bicara sheriff Santa Fe, Juan Rios dilansir AFP.The Santa Fe New Mexico menerbitkan foto-foto Baldwin dengan wajah tampak putus asa. Foto-foto itu disebut diambil di tempat parkir set setelah tragedi maut itu terjadi.Seorang juru bicara dari rumah produksi mengatakan kepada The Hollywood Reporter bahwa kecelakaan berawal dari salah tembak senjata properti yang mestinya tidak terisi kosong.Insiden itu terjadi di Bonanza Creek Ranch, lokasi produksi di dekat Santa Fe yang populer di kalangan pembuat film Hollywood. Set film biasanya memiliki aturan ketat tentang penggunaan senjata properti, tapi kali ini sebuah kecelakaan tragis yang menghilangkan nyawa telah terjadi.Baldwin ikut memproduseri film tersebut dan berperan sebagai Harland Rust, seorang penjahat yang cucunya dihukum karena pembunuhan. Pria berusia 63 tahun itu mengunggah foto pada Kamis pagi di Instagram yang menunjukkan aktivitasnya di lokasi syuting mengenakan kostum dan darah palsu di bajunya. "Kembali ke kantor. Astaga. Melelahkan," tulisnya pada keterangan foto yang beredar beberapa jam sebelum kejadian.Baldwin merupakan aktor yang sudah eksis di dunia perfilman sejak 1980-an. Dia membintangi sejumlah film, termasuk The Hunt for Red October dan dua dari franchise Mission: Impossible. Ia juga pernah mengisi suara karakter di film animasi seperti The Boss Baby.