15 Karakter One Piece Terkuat

Berikut adalah beberapa karakter terkuat di One Piece.

1. Imu

2. Shanks

3. Blackbeard

4. Monkey D. Luffy

5. Akainu

6. Monkey D. Dragon

7. Dracule Mihawk

8. Sabo

9. Trafalgar Law

10. Eustass Kid

11. Lima Sesepuh

12. Monkey D. Garp

13. Silver Rayleigh

14. Para Laksamana

15. Serafim



(ELG)

Selain alur cerita yang mengagumkan, salah satu daya tarik utama One Piece adalah karakter-karakternya yang luar biasa.Beberapa karakter dalam One Piece bukan hanya mengesankan karena kepribadian mereka yang mendalam, tetapi juga karena kekuatan yang luar biasa dan beberapa karakter terkuat akhirnya memperlihatkan kekuatan mereka.Penguasa Pemerintah Dunia ini adalah karakter terkuat di One Piece. Dengan akses pada kemampuan atau senjata misterius yang memungkinkannya menghancurkan Kerajaan Lulusia dalam sekejap.Ketua Bajak Laut Rambut Merah ini adalah satu-satunya Yonko diketahui tidak memiliki buah iblis. Kekuatannya yang masih misterius telah membuatnya menjadi salah satu karakter terkuat.Satu-satunya karakter dengan dua buah iblis, Yami Yami no Mi dan Gura Gura no Mi. Dengan kekuatan mengontrol kegelapan dan membuat gempa, dia menjadi ancaman yang sangat serius bagi siapa pun yang menghadapinya.Kapten Topi Jerami ini mampu mengalahkan Yonko Kaido dengan kekuatan kebangkitan buah iblis dan Haki Penakluk Tingkat Lanjut, membuatnya menjadi salah satu karakter terkuat di dunia ini.Laksamana Armada Marinir ini memiliki kekuatan Magu Magu no Mi yang memungkinkannya membuat dan memanipulasi magma. Kekuatan ofensifnya yang luar biasa dan tekadnya yang kuat menjadikannya salah satu lawan terberatSebagai pemimpin Tentara Revolusioner, Monkey D. Dragon adalah orang terkuat dalam Tentara Revolusioner dan memiliki gelar sebagai "Penjahat Terburuk di Dunia."Dikenal sebagai Pendekar Pedang Terkuat di Dunia, Mihawk adalah pemburu Angkatan Laut dan rival Shanks dengan kemampuan pedang yang luar biasa.Kepala staf Tentara Revolusioner ini memiliki buah iblis tipe logia yang memungkinkannya memanipulasi api, juga sangat ahli dalam menggunakan Haki.Anggota generasi terburuk dan kapten Bajak Laut Hati ini dapat memungkinkan penggunanya membuat RUANG dengan kekuatan buah iblisnya.Kapten Bajak Laut Kid memiliki kekuatan magnet yang memungkinkannya mengendalikan logam dan makhluk hidup.Salah satu dari Lima Sesepuh, Jaygarcia Saturn, terlibat dalam pertarungan yang menunjukkan kekuatannya. Sesepuh lainnya juga terlihat memegang pedang, menunjukkan pengalaman bertarung mereka.Sebagai satu-satunya yang pernah menyudutkan Gol D. Roger. GARP tidak memiliki buah iblis apa pun, dia mengandalkan Haki-nya yang mengerikan.Mantan tangan kanan Raja Bajak Laut ini mahir dalam menggunakan Haki dan salah satu dari sedikit karakter yang dapat menggunakan ketiga jenis Haki tersebut.Kizaru, Ryokugyu, dan Fujitora adalah Laksamana Marinir yang sangat kuat, mampu mengendalikan cahaya, tumbuhan, dan gravitasi secara masing-masing.Serafim adalah hasil eksperimen ilmuan Dr. Vegapunk dengan kemampuan fisik yang luar biasa dan buah iblis membuat mereka sangat berbahaya.Sejak pertama kali diserialkan Weekly Shonen Jump pada tahun 1997, One Piece telah merajai dunia manga dengan kepopulerannya yang tak terbantahkan. Menjadi bacaan wajib bagi penggemar manga, kisah petualangan Luffy dan kru Topi Jerami telah memukau jutaan pembaca di seluruh dunia.