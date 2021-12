Ulang Tahun ke-33, Ini 5 Drakor Top yang Dibintangi Park Seo Joon

1. Itaewon Classs (2020)

2. What’s Wrong with Secretary Kim (2018)

Park Seo Joon berperan dalam drakor What's Wrong with Secretary Kim (2018). Foto: Wikimedia Commons?

3. Fight For My Way (2017)

Jakarta: Aktor Korea Park Seo Joon merayakan ulang tahunnya hari ini, Kamis, 16 Desember 2021. Tahun ini, ia genap berusia 33 tahun.Park Seo Joon sudah bermain dalam 14 drama Korea ( drakor ) dan delapan film sejak memulai debut akting pada 2011. Sepanjang kariernya, sudah 11 penghargaan ia raih.Berikut adalah lima drakor terbaik yang pernah dibintangi oleh Park Seo Joon dilansir dari kdramaworld.Drakor populer ini diadaptasi dari webtoon populer Daum dengan judul yang sama. Selain Park Seo Joon, pemeran Itaewon Class adalah Kim Da Mi, Kwon Na Ra, Yoo Jae Myung, Ahn Bo Hyun, dan Kim Dong Hee.Baca: Pertimbangan Park Seo Joon Terima Tawaran Berakting Park Seo Joon berperan sebagai Park Saeroyi. Pelajar yang dikeluarkan dari sekolah dan kemudian dipenjara karena mengacau dengan pengganggu. Tujuh tahun setelah dibebaskan, ia membuka sebuah pub bernama “Danbam” untuk bersaing dengan grup Jangga, perusahaan terbesar di industri makanan.Itaewon Class memiliki 16 episode dan bisa ditonton di Netflix.Drakor komedi romantis ini diperankan oleh Park Seo Joon dan Park Min Young. What’s Wrong with Secretary Kim adalah adaptasi dari webtoon “Kimbiseoga Wae Geureolgga” oleh Jung Kyung Yoon.What’s Wrong with Secretary Kim bercerita tentang Lee Young Joon yang bekerja sebagai wakil presiden perusahaan besar. Dia cerdas, kaya, dan tampan, tetapi dia sombong. Masalah muncul ketika sekretarisnya Kim Mi So yang telah bekerja untuknya selama bertahun-tahun, memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya.What’s Wrong with Secretary Kim memiliki 16 episode dan bisa ditonton di Netflix atau Viki.Fight For My Way menceritakan kisah tentang sekelompok teman yang berjuang untuk bertahan hidup dan mencapai kesuksesan yang tidak mereka kuasai. Selain Park Seo Joon, pemeran drakor ini adalah Kim Ji Won, Song Ha Yoon & Ahn Jae Hong.Ko Dong Man (Park Seo Joon) selalu bermimpi menjadi atlet taekwondo tetapi sekarang bekerja sebagai karyawan kontrak di pekerjaan yang membosankan. Teman lamanya, Choi Ae Ra (Kim Ji Won), bercita-cita menjadi pembawa acara televisi tetapi malah bekerja di meja informasi sebuah department store.Fight For My Way memiliki 16 episode dan bisa ditonton di Netflix atau Viki.