Sinopsis Revenant, Drakor tentang Memutus Misteri Kutukan

Sinopsis Revenant

Revenant, serial drama Korea terbaru, tayang di Disney+ Hotstar mulai 23 Juni 2023. Film bergenre misteri dan thriller ini menghadirkan sesuatu yang membuat penonton penasaran.Sinopsis Revenant berkisah tentang Gu Sanyeong, seorang wanita kurang beruntung yang terpuruk setelah kematian ayahnya yang misterius. Gu lantas mencari tahu mengapa nasibnya yang terus malang dan misteri itu terungkap setelah bertemu dengan Yeom Haesang yang dapat melihat iblis. Mereka lantas berusaha mematahkan kutukan yang menghancurkan keluarga mereka.Serial ini dibintangi oleh Kim Taeri (The Handmaiden, Mr Sunshine) sebagai Gu Sanyeong, Oh Jungse (It's Okay to Not Be Okay, When the Camellia Blooms) sebagai Yeom Haesang. Kisahnya sendiri ditulis oleh Kim Eunhee yang juga menulis film top Kingdom, Signal, Sign, dan disutradarai oleh Lee Jeonglim yang membesut VIP, The Last Empress, dan Kim Jaehong yang mengerjakan Blossom Sisters, dan Blooded Palace.