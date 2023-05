Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

The Super Mario Bros Movie sukses tayang di box office secara global dengan pendapatan sebesar US$1 miliar atau setara dengan Rp 14,6 triliun. Dengan angka tersebut, film The Super Mario Bros. Movie menjadi film pertama yang mencapainya di tahun ini.Kesuksesan film itu telah terlihat sejak awal penayangannya pada 5 April 2023. Melansir dari Variety, The Super Mario Bros Movie mendapatkan US$ 204 juta atau Rp 2,9 triliun setelah lima hari tayang dan menjadikannya film kedua dengan debut terbesar dalam sejarah film animasi.Setelah 26 hari tayang, film yang disutradarai oleh Aaron Horvath dan Michael Jelenic ini telah mendapatkan keuntungan sebesar US$ 490 juta atau Rp 7.1 triliun di Amerika Utara serta US$ 532 juta atau Rp 7.7 triliun secara internasional.Film The Super Mario Bros Movie juga merupakan film kelima yang pendapatannya mencapai US$ 1 miliar selama masa pandemi, menyusul Spider-Man: No Way Home, Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, dan Avatar: The Way of Water.Sinopsis Film The Super Mario Bros MovieThe Super Mario Bros Movie bercerita tentang petualangan Mario dan Luigi yang merupakan tukang ledeng dan bekerja untuk memperbaiki saluran air di bawah tanah. Suatu ketika mereka dibawa ke dunia lain oleh pipa misterius.Ketika di dunia lain, Mario dan Luigi berpisah. Saudaranya itu diculik oleh Raja Koopas sehingga Mario meminta bantuan dari Toad, penduduk Kerajaan Jamur, dan memulai petualangannya untuk menyelamatkan Luigi.(Rafi Alvirtyantoro)