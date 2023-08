One Piece Live Action Dubbing Bahasa Jepang Diisi Seiyuu Asli Animenya, Siapa Sapa?

Mayumi Tanaka: Monkey D. Luffy Kazuya Nakai: Roronoa Zoro Akemi Okamura: Nami Kappei Yamaguchi: Usopp Hiroaki Hirata: Sanji





Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(RUL)

Jakarta: Serial One Piece live action akan tersedia dalam versi dubbing bahasa Jepang. Ini terungkap dari trailer terbaru yang dirilis Netflix pada 25 Agustus 2023.Menariknya, pengisi suara untuk One Piece live action versi dub Jepang ini diisi seiyuu (pengisi suara) dari animenya. Hal ini membuat OPloverz dan Nakama (sebutan fans One Piece) girang.Meski begitu tidak semua karakter dalam One Piece live action ini suaranya diisi oleh pengisi suara dari anime aslinya. Dilansir dari Netflix, hanya lima karakter dari anggota kru bajak laut topi jerami yang suaranya diisi oleh seiyuu aslinya.Trailer yang dirilis Netflix Indonesia pada Jumat, 25 Agustus 2023 ini mendapat komentar dari para fans. Para nakama terbagi antara akan menonton One Piece live action dub Jepang atau versi aslinya. Namun, ada juga yang ingin menonton kedua versi.“Oke, fix nonton yg versi dub Jepang nya nanti,” timpal @Ado***.“Sepertinya bakalan tonton 2x, original dan dub jepangnya juga. masing-masing punya feel tersendiri,” balas @muh***.“Maaf, menurut saya pribadi sih untuk versi LA ini better dub ENG nya (yg asli). jujur saat saya lihat dub JPN ini bener2 kurang natural gitu, tpi overall 90% ini series bakal ngga mengecewakan sih,” tulis @Rez***.Serial Live Action One Piece ini dijadwalkan akan tayang di Netflix mulai 31 Agustus 2023. Live Action One Piece ini akan dimulai dengan Saga Biru Timur dengan jumlah episode sebanyak 8.Saga ini merupakan saga pertama petualangan Luffy menjadi raja bajak laut. Di saga ini Luffy akan mengumpulkan nakama untuk bergabung dalam kelompok bajak laut topi jerami.Di saga ini Luffy bertemu dengan beberapa musuh, termasuk ketika kelompok bajak laut topi jeraminya sudah terbentuk.