Unsane, Film Bioskop dengan Kamera Ponsel Garapan Sutradara Pemenang Oscar

Topik obrolan tentang kemajuan kualitas kamera video ponsel bukanlah hal baru dan kita mungkin sering mendengarnya. Namun satu loncatan eksperimen yang tak boleh dilewatkan adalah Unsane, film cerita panjang untuk bioskop yang dibuat dengan tiga kamera ponsel dan beberapa lensa tambahan.Film ini digarap oleh Steven Soderbergh, sutradara AS peraih Piala Oscar lewat film Traffic (2000). Tak hanya mengarahkan, Steven juga menjadi sinematografer dan menyunting gambarnya sendiri. Steven memang kerap menjalani tiga posisi ini sekaligus dalam berbagai jenis proyek film.Unsane berkisah tentang Sawyer Valentini (Claire Foy), pengusaha muda yang suatu ketika menyadari mantan pacarnya telah menguntit dia. Karena takut, Sawyer mendaftar ke kelompok yang membantu persoalan penguntitan. Namun tanpa sengaja, dia justru ke sebuah institusi mental tertutup. Sawyer terjebak dan harus berhadapan dengan ketakutannya sendiri.Menurut laporan Indiewire, tahap produksi dilakukan pada Juli 2017. Steven melakukan syuting secara diam-diam bersama Claire Foy dan Juno Temple tanpa menyebutkan judul filmnya. Awalnya film ini belum punya distributor selain perusahaan milik Steven, yaitu Fingerprint Releasing. Dalam perjalanan, Bleecker Street dan 20th Century Fox bergabung sebagai distributor.Syuting film Unsane (Fingerprint Releasing)Hal paling menarik dari proyek ini adalah penggunaan ponsel sebagai kamera video. Menurut laporan Inverse, Steven memakai tiga buah iPhone 7 Plus dengan tiga lensa Moment berbeda. Ada ukuran focal length 18mm, 60mm, dan fisheye. Steven juga menggunakan lensa asli dari iPhone.Sensor kamera dari iPhone 7 Plus mendukung resolusi besar hingga 4K. Ini membuat kualitas gambar cukup mendekati kamera film sehingga dapat ditayangkan di layar lebar.Unsane bukan film pertama yang menggunakan teknologi kamera ponsel. Sebelumnya ada film drama komedi Tangerine (2015) garapan Sean Baker yang gambarnya direkam dengan tiga kamera iPhone 5s.Unsane telah diputar perdana di Berlin International Film Festival pada 21 Februari 2018. Film ini akan dirilis di bioskop sejumlah negara pada 23 Maret 2018.(ELG)