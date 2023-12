Sukses Besar, Film Konser Taylor Swift 'The Eras Tour' Raup Hampir Rp3,9 Triliun

Kalahkan Film Konser Justin Bieber



Jakarta: Taylor Swift kembali mencatatkan prestasi. Film dokumenter konsernya yang bertajuk ‘The Eras Tour’ meraih sukses besar dengan meraup lebih dari 250 juta dolar Amerika Serikat (hampir Rp3,9 triliun) secara global.Melansir dari Antara, Jumat, 1 Desember 2023, Variety melaporkan pendapatan kotor ‘The Eras Tour’ secara domestik Amerika Utara mencapai 178,2 juta dolar AS atau sekitar Rp2,8 triliun dan 71,8 juta dolar AS (Rp1,1 triliun) secara internasional. Pendapatan tersebut terhitung hanya dalam tujuh minggu setelah dirilis.Pencapaian tersebut lantas membawa dokumenter ‘The Eras Tour’ menjadi film dengan pendapatan kotor tertinggi di dunia nomor 19. Sedangkan di Amerika Utara, film musisi ternama itu menjadi film rilisan terbesar ke-11 untuk tahun 2023.Bahkan di Amerika Utara, film ‘The Eras Tour’ mengungguli ‘Mission Impossible - Dead Reckoning part One’ (172 juta dolar AS atau Rp2,66 triliun) dan ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ (174 juta dolar AS/Rp2,69 triliun).Kesuksesan pelantun ‘Cruel Summer’ itu tidak berhenti sampai di sana. Walau di pekan pembukaannya ‘The Eras Tour’ belum bisa melampaui pendapatan kotor film ‘Michael Jackson: This Is It’, Swift berhasil mengalahkan film ‘Justin Bieber: Never Say Never’ (2011).Film konser ‘Michael Jackson: This Is It’ yang rilis pada 2009 itu mengumpulkan pendapatan kotor senilai 261 juta dolar AS (Rp4,04 triliun).Seperti diketahui, film dokumenter ‘The Eras Tour’ adalah dilm konser yang diproduksi oleh Taylor Swift sendiri dan disutradarai oleh Sam Wrench. Film ini berdurasi 2 jam 48 menit yang menampilkan konser ‘The Eras Tour’ di SoFi Stadium, Los Angeles, AS, pada Agustus 2023 lalu.Melalui film ini, penggemar yang belum bisa menyaksikan langsung konser Taylor Swift, mendapat pengalaman yang tak kalah menarik. Penggemar dapat melihat penampilan memukau Swift yang membawakan 40 lagu di konser tersebut.Uniknya, harga tiket nonton film ini yang ditawarkan di Amerika Serikat adalah 19,89 dolar AS, seperti tahun lahir sang musisi. Sementara tiket untuk anak-anak dan lansia seharga 13,13 dolar AS, seperti angka keberuntungan Taylor Swift.Sementara itu, belum lama ini Taylor Swift mengumumkan bahwa ‘The Eras Tour’ bisa disaksikan di platform streaming mulai tanggal 13 Desember 2023, bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-34. Dia menyebut, akan dimasukan tiga lagu tambahan yang tidak ada di film ‘The Eras Tour’ versi bioskop.