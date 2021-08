Trailer Perdana Film Animasi Vivo Tayang di Netflix

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film animasi terbaru berjudul Vivo akan tayang pada 6 Agustus 2021. Kini, trailer perdana film yang diproduksi Netflix dan Sony Pictures Animation (Spider-Man: Into the Spider-Verse, The Mitchells vs. The Machines) ini telah tayang.Vivo merupakan petualangan musikal animasi yang menampilkan lagu-lagu terbaru karya Lin-Manuel Miranda. Dia adalah sosok di balik Hamilton dan In the Heights, yang memenangkan penghargaan Tony, Grammy, dan Pulitzer Prize.Menjelang penayangannya, Vivo mengeluarkan trailer perdana yang memperlihatkan sekilas keseruannya. Begitu juga tentang keceriaan kisah sekaligus lagu-lagunya.Film animasi ini menceritakan tentang seekor kinkajou bernama Vivo (Lin-Manuel Miranda). Ia menghabiskan kesehariannya bermain musik di alun-alun yang ramai dan padat bersama sang pemilik tercinta, Andrés (Juan de Marcos).Keduanya tidak memiliki bahasa yang sama. Namun, mereka tetap menciptakan duet yang sempurna berkat kecintaan mereka terhadap musik.Pada suatu hari, Andrés menerima surat dari seorang penyanyi terkenal bernama Marta Sandoval (Gloria Estefan). Perempuan itu berharap dapat bertemu kembali dengannya dan mengundang Andrés ke konser perpisahannya.Namun ketika suatu tragedi terjadi, Vivo menjadi satu-satunya harapan dalam menyampaikan pesan Andrés yang belum pernah diutarakannya selama ini. Ini adalah surat cinta untuk Marta, berupa lagu yang telah ditulisnya sejak lama.Demi menemukan Marta, Vivo pun membutuhkan bantuan seorang remaja penuh energi bernama Gabi (Ynairaly Simo). Harapannya, agar dapat memenuhi keinginan pemiliknya.Sederet bintang turut andil dalam film ini. Di antaranya, Zoe Saldaña (Guardians of the Galaxy) sebagai ibu Gabi, Michael Rooker sebagai ular piton yang jahat Lutador, serta Brian Tyree Henry dan Nicole Byer sebagai sepasang burung ibis-sendok.Film ini dikemas dengan cerita yang menghibur mengenai keberanian, keluarga, dan kepercayaan bahwa musik dapat membuka dunia baru. Disutradarai oleh penerima nominasi Oscar Kirk DeMicco (The Croods) dan ditulis oleh Quiara Alegria Hudes (In the Heights).Film animasi Vivo diproduseri oleh Lisa Stewart (Monsters vs. Aliens), Michelle Wong (Hotel Transylvania 2), dan pemenang Oscar Rich Moore (Zootopia). Selain itu, juga menggandeng pemenang penghargaan Tony dan Grammy Alex Lacamoire (The Greatest Showman) sebagai produser musik eksekutif dan komposer film.(PEN)