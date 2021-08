20 Variety Show Korea Terbaik Pada Juli-Agustus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dunia hiburan Korea Selatan tak hanya memiliki kumpulan drama, tetapi juga variety show. Ada 20 variety show terbaik berdasarkan data Institut Penelitian Bisnis Korea.Dilansir dari Soompi, peringkat variety show tersebut dianalisis dengan memerhatikan sejumlah hal. Salah satunya, partisipasi konsumen.Selain itu, juga memerhatikan interaksi, liputan media, kesadaran masyarakat, dan indeks pemirsa dari 50 program variety populer. Data dikumpulkan mulai dari 7 Juli hingga 7 Agustus.Love Call Center mempertahankan posisinya di puncak daftar variety show terbaik bulan ini dengan indeks reputasi senilai 5.906.290. Analisis positif-negatif pada program tersebut meraih skor 80,75 persen reaksi positif.PPONG School naik ke peringkat kedua dengan indeks reputasi 5.017.495. Sedangkan Ask Us Anything, berada di posisi ketiga dengan total indeks 3.836.288.Sementara itu, Running Man menempati posisi keempat untuk bulan Agustus dengan indeks reputasi 3.836.288. Di sisi lain, How Do You Play? melengkapi lima besar dengan total skor 3.794.704.Berikut ini daftar lengkap 20 variety show terbaik untuk bulan ini.1. Love Call Center2. PPONG School3. Ask Us Anything4. Running Man5. How Do You Play?6. Home Alone (I Live Alone)7. Kick a Goal8. Be My Daughter9. My Little Old Boy10. You Quiz on the Block11. Radio Star12. Tasty Guys13. 2 Days & 1 Night Season 414. LOUD15. The King of Mask Singer16. The Return of Superman17. Brave Solo Parenting18. Golf King19. My Golden Kids20. The Great Escape(PEN)