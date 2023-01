5 Fakta Clicker, Manusia yang jadi Zombie Karena Jamur Cordyceps di Serial The Last of Us

5 Fakta Clicker di serial Last of Us

1. Kecepatan menginfeksi

2. Buta





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

3. Memiliki kecerdasan tinggi

4. Berbahaya dan agresif

5. Pengisi suara Clicker

(RUL)

Jakarta: Serial original HBO The Last of Us telah memasuki episode kedua. Dalam episode teranyar yang rilis pada Senin, 23 Januari 2023 itu memunculkan Clicker (manusia yang terinfeksi jamur Cordyceps).Sebelum munculnya Clicker, di awal episode ke-2 diceritakan Jakarta sebagai kota yang membawa wabah penyakit yang berasal dari jamur bernama Cordyceps tersebut. Jamur tersebut sangatlah berbahaya sebab bisa mengubah manusia menjadi zombie.Awal mula diketahui adanya infeksi ini ketika seorang ahli mikologi bernama Ratna yang diperankan Christine Hakim diminta memeriksa mayat dengan kondisi aneh. Ketika diperiksa oleh ditemukan bahwa mayat tersebut telah terinfeksi jamur Cordyceps.Di episode ke-2 berjudul “Infected” Clicker atau manusia yang otaknya terinfeksi jamur Cordyceps muncul perdana. Clicker ini muncul ketika Joel, Ellie, dan Tess menyelinap ke sebuah museum terbengkalai.Dikutip dari Inverse, seseorang yang tergigit oleh Clicker membutuhkan waktu paling lama untuk terinfeksi sepenuhnya dan berubah menjadi Clicker.Karena memiliki wajah yang tumbuh seperti pelat jamur, membuat Clicker tidak bisa melihat. Namun, mereka mempunyai pendengaran yang luar biasa. Mereka memanfaatkan bunyi klik yang mereka hasilkan untuk bernavigasi dengan ekolokasi.Bunyi tersebut berasal dari pelat yang berada di muka mereka yang berbentuk megafon. Nama Clickers ini sendiri diambil dari bunyi yang mereka ciptakan.Dikutip dari Fandom The Last of Us, meski kesadaran orang yang terinfeksi sudah tidak ada clickers sendiri ternyata memiliki kecerdasan tinggi. Salah satu buktinya memanfaatkan bunyi yang mereka ciptakan sebagai navigasi untuk mencari mangsanya.Clicker adalah sosok yang agresif. Bahkan ketika diprovokasi mereka bisa masuk ke "mode mengamuk", mengayunkan lengannya secara agresif dan mengaum.Clicker mempunyai suara yang khas dan bisa bikin bulu kuduk merinding. Suara Clicker di serial ini diisi oleh orang yang sama yang mengisi suara di game, yakni Misty Lee dan Phillip Kovats.