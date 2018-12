Cek Toko Sebelah The Series Digarap Tiga Sutradara

Cek Toko Sebelah berlanjut dalam versi serial yang ditayangkan melalui HOOQ. Cek Toko Sebelah The Series melibatkan tiga sutradara sekaligus yakni, Ernest Prakasa, Arie Kriting, dan Bene Dion.Bukan tanpa alasan tiga sutradara masing-masing bertanggung jawab menggarap empat episode tak berurutan. Formasi ini sekaligus sebagai bentuk regenerasi pelaku sinema di industri film Tanah Air agar selaras dengan perkembangan film yang kini luar biasa dan diperkirakan mampu meraup 50 juta penonton."Kita bukan hanya butuh aktor baru tapi kru baru. Industri kita sangat butuh regenerasi baru. Regenerasi di segala lini. Makanya di Cek Toko Sebelah Series ini ada enam penulis," kata Ernest di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Desember 2018.Selain menggunakan tiga sutradara, Ernest melibatkan enam penulis. "Dua di antaranya penulis layar lebar dan ada empat penulis baru," sambungnya.Cek Toko Sebelah The Series disebut sebagai sidequel atau sub plot dari cerita utama film Cek Toko Sebelah. Film ini fokus pada modernisasi Toko Jaya Baru keluarga Koh Afuk. Erwin, putra keduanya mengambil cuti sebulan dan dipercaya mengelola toko.Cek Tolo Sebelah The Series (Season 1) dikemas dalam 12 episode yang ditayangkan setiap Senin dan Rabu melalui HOOQ.Serial ini mulai tayang Rabu, 19 Desember 2018.(ELG)