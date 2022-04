Netflix Rilis Film Dokumenter Misteri Kematian Marilyn Monroe

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kisah aktris, model, dan penyanyi kontroversial asal Amerika Serikat (AS) Marilyn Monroe kembali diangkat ke dalam film dokumenter yang berjudul The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes. Kematian dari artis yang tenar pada era 1950-1960-an terbilang cukup tragis. Monroe ditemukan tewas di kediamannya di Los Angeles, AS, pada 4 Agustus 1962 akibat overdosis.“Kasus kematian Monroe dengan cepat diliputi oleh teori konspirasi yang berusaha untuk menjelaskan kematian Sang Bintang,” kata Presenter Metro TV Astrini Putri dalam tayangan Showbiz di Metro TV, Sabtu, 23 April 2022.Film ini akan membahas lebih dalam mengenai kematian artis dengan ciri khas rambut pendek pirang tersebut. Sesuai judulnya, film ini berisi beberapa rekaman wawancara tahun 1960-an yang tidak pernah dipublikasikan sebelumnya.Monroe yang terlahir dengan nama Norma Jeane Baker terpaksa menghabiskan masa kecilnya di panti asuhan. Hal ini lantaran sang ibu Gladys Baker harus memenuhi kebutuhan hidup di samping mentalnya yang tidak stabil.Masa kecil Monroe sangat mempengaruhi dirinya di saat dewasa. Semasa hidup, Monroe dikenal sebagai pecandu alkohol berat. Ia sempat pergi ke psikiater karena masalah mental.Beberapa hal yang akan diangkat di film ini yaitu misteri kematian Marilyn Monroe yang sudah direncanakan oleh keluarga John F. Kennedy. Sebab, Monroe diketahui sempat memiliki hubungan dengan Presiden AS ke-35 tersebut. Teori lainnya menunjukkan adanya keterlibatan mafia dalam kematian Monroe.Trailer film The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes sudah bisa disaksikan di Youtube. Film ini akan rilis di Netflix pada 27 April 2022 mendatang. (