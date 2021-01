Presenter Metro Tv, Ade Mulya Menang di Asian Television Awards 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Prestasi membanggakan diraih oleh presenter Metro Tv, Ade Mulya. Ade meraih penghargaan kategori Best Current Affairs Presenter di ajang bergengsi Asian Television Awards 2021.Asian Television Awards 2020 ditayangkan secara virtual pada 15-16 Januari 2021 pukul 20.00 Waktu Singapura. Acara ini merupakan ajang penghargaan untuk program dan insan pertelevisian yang berprestasi di wilayah Asia. Asian Television Awards sudah memasuki penyelenggaraan yang ke-25.Di kategori Best Current Affairs Presenter, Ade Mulya mewakili Indonesia bersaing dengan Liu Xin (China), Anand Narasimhan (India) dan Hu Wan-Ling (Taiwan). Ade memenangkan penghargaan berkat program The Nation yang tayang di Metro Tv.Dalam video kemenangannya, Ade mengenang perjalanan awal program The Nation. Dia menjelaskan bagaimana awalnya dia mengusulkan program The Nation untuk mengangkat dinamika bangsa dari seluruh penjuru negeri. Dia mengucapkan terima kasih kepada Metro Tv karena dipercaya mengampu program The Nation."Saya sangat mengapresiasi penghargaan ini. Terima kasih banyak untuk istri dan putri saya dan tim terhebat yang pernah saya punya di The Nation Metro Tv," kata Ade Mulya, Jumat (15/1/2021).Selain Ade Mulya, presenter Metro Tv lainnya yakni Zilvia Iskandar juga masuk nominasi Asian Television Awards 2020 di kategori Best News Presenter or Anchor.(ELG)