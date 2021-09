Film Terbaru Nicolas Cage dan Liam Hemsworth Tayang di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Layanan streaming Klik Film memasukkan sejumlah film terbaru ke dalam katalog baru mereka di bulan September 2021. Salah satunya film terbaru Nicolas Cage yang berjudul Prisoners of the Ghostland.Prisoners of the Ghostland mengambil latar di perbatasan berbahaya Kota Samurai di mana perampok bank (Nicolas Cage) dikeluarkan dari penjara dengan imbalan khusus. Film arahan Sutradara Sion Sono itu bisa jadi salah satu film paling menghibur tahun ini.Selain film Nicolas Cage, ada juga Liam Hemsworth yang berjudul Arkansas. Liam Hemsworth menjadi kurir narkoba di film thriller garapan sutradara Clark Duke.Berkisah tentang bandar narkoba Kyle Ribb (Liam Hemsworth) mendapat tawaran promosi yang menggiurkan dari bosnya, Frog (Vince Vaughn). Kyle diminta mengurus bisnis besar Frog di Arkansas bersama seorang anak buahnya bernama Swin Horn (Clark Duke). Yang lebih mengejutkan lagi, Bright mengaku bahwa Frog memintanya mengambil alih kepemimpinan. Mereka mulai menjelajahi wilayah-wilayah di selatan Amerika untuk mendistribusikan narkoba."KlikFilm akan selalu menghadirkan film-film bukan hanya dari berbagai macam genre setiap bulannya. Tapi, kami juga menampilkan film-film klasik yang berkualitas. Selain itu akan ada juga film nasional yang akan hadir setiap bulannya," kata Direktur KlikFilm, Frederica dalam keterangan tertulisnya.Masih ada 40 film lain yang akan tayang yaitu, Yakuza Princess, Kandisha, No Man Of God, Larry Crowne, Les Miserables, Inland Empire, Almodovar, The Girl On The Bridge, Broken Embrace, Volver, The White Ribbon, The Gossip dan lainnya.No Man of God adalah film misteri kejahatan Amerika tahun 2021 yang disutradarai oleh Amber Sealey dan ditulis oleh Kit Lesser. Film ini didasarkan pada transkrip kehidupan nyata yang dipilih dari percakapan antara pembunuh berantai Ted Bundy dan Agen Khusus FBI Bill Hagmaier yang terjadi antara tahun 1984 dan 1989. Film ini dibintangi oleh Elijah Wood, Luke Kirby, Aleksa Palladino dan Robert Patrick.Dari Korea, mereka menghadirkan film The Gossip. Film bergenre komedi yang dibintangi idola muda Chani SF9, Gang Hyun, Kim So Ra, dan Jo Jae Yun ini berkisah tentang karakter "Sseol" yang berada dalam situasi di mana mereka tidak dapat membedakan mana yang benar atau salah.(ELG)