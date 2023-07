Fans Dibuat Nostalgia, GO!!! Jadi Lagu Pembuka Anime Naruto Edisi 20th Anniversary

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Naruto edisi 20th Anniversary Tayang September

Baca juga: ?Story Trailer Baru untuk Naruto Ultimate Ninja Storm Connection

(RUL)

Jakarta: Serial anime Naruto edisi 20th Anniversary benar-benar membawa fans untuk bernostalgia. Hal lantaran lagu Go!! dari Flow akan menjadi lagu pembuka anime ini.Pengumuman lagu Go!!! sebagai lagu pembuka ini diumumkan berbarengan dengan perilisian poster terbaru anime edisi perayaan ulang tahun anime Naruto ke-20. Lagu ini akan dibawakan dengan versi baru.“(Lagu) Tema pembukanya adalah "GO!!!" milik FLOW, dibuat ulang sebagai versi ulang tahun ke-20 yang baru!,” tulis laman resmi Naruto seperti dikutip Medcom.id, Senin, 24 Juli 2023. Lagu Go!!! atau yang juga dikenal dengan “Fighting Dreamer” ini bagi sebagian besar fans Naruto merupakan lagu pembuka terpopuler. Terlebih bagi yang mengikuti anime ini dari pertama kali rilis.Go!!! menjadi lagu pembuka anime Naruto mulai dari episode 78 sampai 103. Video musik lagu ini menampilkan tim 7 yang dipimpin oleh Kakashi Hatake dengan anggotanya Naruto, Sasuke dan Sakura yang juga muncul di visual Naruto edisi 20th Anniversary terbaru.Selain itu, FLOW juga akan membawakan versi cover lagu Viva Rock dari ORANGE RANGE. Viva Rock sendiri merupakan lagu penutup anime Naruto episode 52-64.FLOW sendiri baru merilis video musik lagu Go!!! versi baru untuk perayaan ulang tahun anime Naruto ke-20 dan lagu cover Viva Rock di kanal YouTube mereka. Latar video musik Go!! terbaru ini menarik karena menggunakan patung Hokage yang ada di Naruto Theme Park sebagai latarbelakang. Video musik Go!!! terbaru pun banjir komentar dari fans Naruto.“Lagu Naruto favoritku. Selalu memunculkan masa kecil dalam diriku,” tulis netizen.“Impian masa kecilku, terima kasih telah menghidupkannya kembali…,” balas yang lain.“Lagu ini sudah menjadi kenangan masa kecil dulu yang saya gunakan untuk menonton Naruto ketika masih kecil,” timpal netizen lainnya.Naruto edisi 20th Anniversary ini tayang pada 3 September 2023. Anime ini memiliki empat episode dengan animasi baru.Belum diketahui anime edisi spesial ini akan bercerita tentang apa. Di laman resmi Naruto pun belum dijelaskan jalan ceritanya.“Cerita seperti apa yang akan diceritakan dalam animasi NARUTO yang benar-benar baru ini?!,” tulis laman resmi Naruto.