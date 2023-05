5 Drama Korea Terbaru Tayang Mei 2023, Ada yang Dibintangi Sehun EXO

1. Run Into You





2. All That We Loved

3. Tale of the Nine Tailed 1938

4. Race

5. Black Knight

Berbagai serial drama Korea terbaru akan tayang Mei 2023. Salah satunya ada yang dibintangi oleh idol K-Pop ternama.Serial drama korea (drakor) masih menjadi pilihan tontonan hiburan dari berbagai generasi. Alur cerita yang unik membuat penonton jadi tertarik untuk menontonnya.Setiap bulannya pasti ada drakor terbaru yang tayang. Berikut adalah lima rekomendasi drama korea terbaru yang tayang bulan ini.Serial drama korea ini mengambil latar dua tahun lalu, yakni 2021. Alurnya akan mengisahkan tentang seorang jurnalis hebat, Yoon Hae-joon (Kim Dong-wook) yang bertemu dengan wanita yang bermimpi untuk menjadi penulis terkenal.Run Into You telah tayang sejak 1 Mei 2023 di saluran KBS2. Rencananya akan memiliki 16 episode yang tayang setiap hari Senin dan Selasa.Kalau ingin menonton serial drakor romansa, kamu bisa menonton All That We Loved. Serial yang memiliki latar pada masa SMA ini, akan mengisahkan dua orang pria yang bersaing untuk mendapatkan seorang wanita yang merupakan murid pindahan.Salah satu yang menarik dari All That We Loved adalah hadirnya anggota EXO dalam serial ini, yakni Sehun yang berperan sebagai Go Yoo. Sementara itu, ada juga Jang Yeo-bin sebagai Han So-yeon dan Jo Joon-young sebagai Go Joon-hee.All That We Loed akan segera tayang di TVING, layanan streaming di Korea Selatan, mulai 5 Mei 2023.Serial ini merupakan seri musim kedua dari Tale of the Nine Tailed (2020). Tale of the Nine Tailed 1938 masih diperankan oleh Lee Dong-wook sebagai Lee Yeon.Tale of the Nine Tailed 1938 menceritakan tentang Lee Yeon (Lee Dong-wook) yang terlibat kasus sehingga dirinya kembali ke 1938. Perjalanan lintas waktu itu membuat ia bertemu dengan Ryu Hong-joo (Kim So-yeon), sang roh penjaga gunung di barat.Kamu bisa menonton serial drama ini di saluran tvN dan layanan streaming Amazon Prime Video mulai 6 Mei 2023.Serial drama ini akan tayang mulai 10 Mei 2023 di layanan streaming Disney+ Hotstar. Deretan aktor ternama akan membintangi serial ini, sebut saja Lee Yeon-hee, Hong Jong-hyun, Moon So-ri, dan Yunho TVXQ.Race mengisahkan tentang seorang wanita lajang, Park Yoon-zo (Lee Yeon-hee) yang bekerja sebagai humas di sebuah perusahaan besar. Ia menjalankan karirnya dalam dunia public relation (PR) hingga bertemu dengan pemilik perusahaan PR ternama, yakni Seo Dong-hoon (Yunho TVXQ).Berbeda dari daftar sebelumnya, serial drama ini diadaptasi dari serial Webtoon, Delivery Knight, yang berkisah tentang seorang pengungsi dan kurir legendaris 5-8 (Kim Woo-bin) yang berhadapan melawan grup Cheonmyeong.Black Knight dijadwalkan tayang mulai 12 Mei 2023. Kamu bisa menonton serial drama ini melalui layanan streaming Netflix.