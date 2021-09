Ikuti Serunya Diskusi Panel di Sundance Film Festival: Asia 2021, Gratis!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. Film outlook-industri ?lm Indonesia dari tahun 2016, era pandemik, hingga potensi yang mungkin terjadi pasca pandemik



2. Women in Film Industry

3. The Directors - Festivals and the Pathway to Success

4. Percakapan dengan Sundance Film Festival: Asia Documentary Filmmakers, sesi tanya jawab bersama Programmer Sundance Festival, Kim Yutani & Heidi Zwicker

5. Indonesian Short Filmmaking

(ROS)

Jakarta: Sundance Film Festival: Asia 2021 akan diselenggarakan pada 23–26 September2021. Selain sesi screening ?lm-?lm pilihan Sundance Film Festival yang banyak dinanti, akan ada juga sesi diskusi panel untuk menambah wawasan industri per?lman.Pembicara yang didatangkan juga tidak main-main. Beberapa di antaranya adalah Joko Anwar, Angga Sasongko, dan Mira Lesmana. Sesi diskusi panel ini bisa diikuti oleh siapa saja secara gratis.Anda bisa menyaksikannya melalui platform TikTok @SundanceFFAsia atau di website Sundance Collab.Berikut ini topik yang akan dibahas pada sesi diskusi panel Sundance Film Festival: Asia 2021.Setelah Presiden RI Joko Widodo membuka Daftar Negatif Investasi, investor asing mulai berinvestasi pada beberapa sektor di industri per?lman Indonesia, termasuk cabang bioskop baru dan produksi. Hal ini diharapkan dapat mengembalikan laju pertumbuhan industri ?lm di Tanah Air.Pada 2016 hingga awal 2020, penonton ?lm Indonesia meningkat secara signi?kan. Namun, lajunya terhenti akibat pandemi covid-19. Mira Lesmana (Pendiri Miles Films), Angga Sasongko (Pendiri Visinema Pictures), dan Chand Parwez Servia (Presiden Direktur Starvision) akan membagikan cerita mengenai bagaimana mereka dapat bertahan, mulai dari masa keemasan industri per?lman di Indonesia, era pandemi, hingga ledakan fantastis yang kemungkinan bakal terjadi pasca pandemi.Diskusi menarik ini akan disiarkan secara langsung di TikTok @SundanceFFAsia pada Kamis, 23 September 2021, pukul 11.00 WIB.Sesi ini akan menyajikan perjalanan industri per?lman di Indonesia melalui kacamata perempuan. Para feminis jangan sampai melewatkannya, nih. Tak hanya memberikan fakta tentang bagaimana mereka dapat bertahan di suatu bidang yang didominasi laki-laki, diskusi ini juga akan berbagi informasi mengenai pengalaman mereka saat pertama kali bergabung sebagai pendatang baru, hingga akhirnya dapat menjadi seorang profesional yang dikenal banyak orang.Diskusi yang akan disiarkan secara langsung di TikTok @SundanceFFAsia pada Kamis 23September 2021, pukul 15.00 WIB ini akan dihadiri oleh ?lmmaker Nia Dinata (Berbagi Suami), penulis naskah Gina S. Noer (Habibie & Ainun), dan produser Susanti Dewi (Moammar Emka's Jakarta Undercover).Selain itu, pakar industri dari luar Indonesia, Sue Turley (SVP of XRM Media) dan Amanda Salazar (Head of Programming and Acquisitions of Argo) pun hadir untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai isu tersebut di industri per?lman.Sesi ini akan diisi oleh ?lmmaker Anwar (Perempuan Tanah Jahanam), Edwin (pemenang penghargaan Golden Leopard: Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas), dan Yosep Anggi Noen (Hiruk Pikuk Si Alkisah).Mereka akan membagikan pengalaman tentang bagaimana festival dapat menampilkan hasil karyanya ke dunia.Dimoderatori oleh Fajar Nugros (Head of IDN Pictures), para pembicara akan berbagi pandangan tentang bagaimana festival ?lm, program fellowship, dan international workshop dapat membantu karier mereka pada masa depan.Diskusi ini akan disiarkan secara langsung di TikTok @SundanceFFAsia pada Jumat, 24 September 2021, pukul 15.00 WIB.Sundance Film Festival: Asia 2021 akan menampilkan delapan ?lm pilihan yang terdiri atas empat ?lm dokumenter dan empat ?lm narasi. Pada sesi ini, akan menampilkan para ?lmmaker dokumenter, yaitu Rintu Thomas dan Sushmit Ghosh (Writing With Fire), Natalia Almada (Users), dan Debbie Lum (Try Harder!), Programmer Senior Sundance Heidi Zwicker.Mereka akan membagikan pengalaman saat membuat ?lm dokumenter, bene?t yang dituai dengan meluncurkan karya mereka di festival online, serta saran bagi para calon ?lmmaker yang berfokus pada ?lm bergenre non-?ksi.Heidi bersama Sundance Film Festival Director of Programming, Kim Yutani, akan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab untuk menjawab pertanyaan audiens tentang semua hal yang berkaitan dengan Sundance dan serangkaian ?lm yang akan ditayangkan pada tahun ini.Diskusi ini akan disiarkan secara langsung di Sundance Collab pada Sabtu, 25 September 2021, pukul 11.00 WIB.Beberapa sutradara dan produser ?lm pendek kontemporer Indonesia akan mendiskusikan tentang ?lm pendek, bagaimana mereka dapat membawa karyanya ke panggung internasional, serta bagaimana kesuksesan ?lm pendek dapat melahirkan karya sinematik yang futuristik.Bersama dengan alumni Sundance Film Festival Wregas Bhanuteja (Tak Ada yang Gila di Kota Ini) dan Aditya Ahmad (Kado), serta produser Meiske Taurisia (Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas), perbincangan ini akan dimoderatori oleh mantan Programmer Sundance Film Festival Shorts dan Head of Features Perfect Storm Entertainment (franchise Fast and Furious, Star Trek Beyond) Ernesto Foronda.Sesi ini akan disiarkan secara langsung pada Sundance Collab pada Jumat, 17 September 2021, pukul 10.00 WIB.Informasi selengkapnya klik SundanceFilmFestivalAsia.org dan kunjungi akun Instagram @Sundance?asia.