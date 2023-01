Golden Globe 2023 Nobatkan Michelle Yeoh Jadi Aktris Terbaik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lewat film Everything Everywhere All At Once, penampilan Michelle Yeoh dalam berakting membuatnya berhasil mendapatkan piala Best Performance by an Actress in a Motion Picture, Musical or Comedy di Golden Globe Awards 2023.Michelle Yeoh berhasil mengalahkan empat aktris lainnya seperti Lesley Manville dalam film Mrs. Harris Goes to Paris, Margot Robbie di Babylon, Anya Taylor-Joy di The Menu, dan Emma Thompson di Good Luck to You, Leo Grande.Kemenangan pertama untuk Michelle Yeoh di Golden Globe Awards ini terasa seperti mimpi baginya. Bahkan, ia juga menjadi aktris China-Malaysia pertama yang meraih piala Golden Globe Award."Terima kasih karena telah memberiku penghargaan ini. Sejauh ini aku sudah melakukan perjalanan yang luar biasa, pertarungan luar biasa untuk sampai di sini. Awal karierku di Hollywood aku merasa ini adalah mimpi yang jadi nyata," buka Michelle Yeoh."Sampai pada akhirnya aku tiba di sini. Orang-orang bilang, oh kau bisa bahasa Inggris. Lupakan juga bagaimana mereka tidak bisa membedakan Korea, Jepang, Asia, India. Dan lewat pertemuan itu aku telah belajar," lanjutnya yang membuat para hadirin tertawa.Michelle merasa kesal dengan musik yang dimainkan karena menandakan waktunya untuk berpidato telah habis."Tolong diam. Aku bisa menghajar kalian!" ujar Yeoh sebelum melanjutkan pidatonya."Terima kasih kepada Everything Everywhere All At Once yang berani mengangkat cerita tentang seorang imigran wanita paruh baya dan putrinya. Aku diberi hadiah untuk memerankan sosok yang bisa beresonasi denganku dan banyak orang," lanjut Michelle Yeoh."Di manapun semesta yang dilalui olehnya, dia hanya terus berjuang untuk keluarganya. Terima kasih banyak!" pungkasnya.