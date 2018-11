Gandeng Studio Film, Apple Siap Saingi HBO dan Netflix

Dalam era disrupsi teknologi internet, Apple telah mengambil langkah jauh dalam bisnis produksi film dan konten orisinil. Perusahaan pembuat komputer dan gawai canggih ini dikabarkan telah menjalin kontrak jangka panjang dengan A24, studio independen pembuat film-film peraih nomine Oscar.Kabar ini datang dari Reuters, yang melaporkan bahwa menurut sumber internal, Apple akan bekerja sama dengan A24 untuk membuat film dan pertunjukan asli selama beberapa tahun. Sebelumnya, kontrak kerja sama telah dijalin dengan selebritas dan sineas Hollywood untuk produksi film dan serial. Modal awal yang telah dikucurkan Apple untuk program konten asli mencapai USD1 miliar atau sekitar Rp14,5 triliun.Proyek yang telah resmi diumumkan antara lain pertunjukan oleh Oprah Winfrey, serial drama oleh Damien Chazele sutradara La La Land, serial thriller dari M Night Shyamalan, antologi sci-fi Amazing Stories, serial distopia See, serta adaptasi novel sci-fi klasik Foundation.A24 adalah perusahaan independen yang aktif sejak 2012 dan berbasis di New York. Mereka berawal sebagai studio distribusi, sebelum kemudian berkembang menjadi studio produksi film dan tayangan televisi. Selama lima tahun terakhir, mereka telah merilis lebih dari 75 film, seperti Moonlight peraih Oscar, Lady Bird, Room, Hereditary, The Lobster, serta Swiss Army Man.Apple adalah perusahaan teknologi sejak 1976 dan belakangan melebarkan sayap bisnis ke distribusi musik dan video lewat Apple Music. Dengan pengembangan bisnis ke produksi konten asli, Apple akan bersaing dengan sejumlah platform yang lebih dulu berkembang seperti Netflix, Amazon, dan HBO.(ELG)