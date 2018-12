Daftar Lengkap Pemenang FFI 2018

Malam Anugerah Festival Film Indonesia (FFI) yang memperebutkan Piala Citra ke-38 telah berakhir pada Minggu malam kemarin, 9 Desember 2018, di Teater Besar Taman Ismail Marzuki Jakarta. Pemenang dari 22 kategori nominasi diumumkan, termasuk film cerita dan dokumenter terbaik.Dari 18 kategori khusus film cerita panjang, 10 di antaranya dimenangkan oleh Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak. Marlina menjadi film peraih Piala Citra terbanyak tahun ini setelah diunggulkan dalam 14 kategori, seperti film terbaik, naskah asli terbaik, dan sutradara terbaik.Wiro Sableng: Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 meraih tiga Piala Citra setelah diunggulkan dalam delapan kategori. Aruna & Lidahnya menang dua Piala Citra setelah diunggulkan dalam sembilan nominasi. Tiga film pemenang lain adalah Kulari ke Pantai, Sekala Niskala, dan Love for Sale.Di luar film cerita panjang, kemenangan untuk empat kategori diraih film cerita pendek Kado (Aditya Ahmad), film animasi Si Juki the Movie (Faza Meonk), dokumenter panjang Nyanyian Akar Rumput (Yuda Kurniawan), dan dokumenter pendek Rising from the Silence (Shalahuddin Siregar).Lalu ada satu kategori penghargaan khusus seumur hidup, yang diberikan kepada Widyawati. Berikut daftar lengkapnya.- Bambang Sugiarto (Wage)- Gemaila Gea Geriantiana (Chrisye)- Meutia Pudjowarsito (Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak)- Darto Unge (Sultan Agung)- Didin Syamsyudin (Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak)- Novie Ariyanti (Sebelum Iblis Menjemput)- Retno Astuti (Wage)- Adrianto Sinaga (Wiro Sableng)- Alan Sebastian, Edy Wibowo (Sultan Agung)- Frans XR Paat (Wage)- Frans XR Paat (Kafir)- Canary Project (Kafir)- Danny S Kim, Teguh Raharjo (Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak)- Geppetto Animation (22 Menit)- x.Jo, Hery Kuntoro (Sultan Agung)- Aghi Narrotama, Bemby Gusti (Kafir)- Aksan Sjuman (Kulari ke Pantai)- Aria Prayogi (Wiro Sableng)- Ken Jenie, Mar Galo (Aruna & Lidahnya)6. Pencipta Lagu Tema Terbaik- Pemenang: Rayi Putra, Astono Andoko, Anindyo Baskoro - Kulari ke Pantai (Kulari ke Pantai)- Ade Avery, Jessilardus Mates, Ayudia Bing Slamet – Teman tapi Menikah (Teman tapi Menikah)- Mhala Numata, Tantra Numata – Juara (Naura & Genk Juara)- Tarapti Ikhtiar Rinrin, MA Nur Fauzan – Rindu Sendiri (Dilan 1990)- Aria Prayogi, Ichsan Rachmadita (Wiro Sableng)- Satrio Budiono, Krisna Purna (Sultan Agung)- Trisno, Hadrianus Eko, Yasuhiro Morinaga (Sekala Niskala)- Cesa David Luckmansyah (Hujan Bulan Juni)- Dinda Amanda & Dwi Agus Putranto (Sekala Niskala)- Teguh Raharjo (Sebelum Iblis Menjemput)- W Ichwandiardiono (Aruna & Lidahnya)- Anggi Frisca (Sekala Niskala)- Batara Goempar (Sebelum Iblis Menjemput)- Hani Pradigya (Wage)- Ipung Rachmat Syaiful (Wiro Sableng)- Adipati Dolken (Teman tapi Menikah)- Ario Bayu (Sultan Agung)- Iqbaal Ramadhan (Dilan 1990)- Oka Antara (Aruna & Lidahnya)- Vino G Bastian (Chrisye)- Della Dartyan (Love for Sale)- Dian Sastrowardoyo (Aruna & Lidahnya)- Prisia Nasution (Lima)- Putri Ayudya (Kafir)- Egi Fedly (Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak)- Ence Bagus (Guru Ngaji)- Marthino Lio (Sultan Agung)- Teuku Rifnu Wikana (Wage)- Yoga Pratama (Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak)- Ayu Laksmi (Sekala Niskala)- Dewi Irawan (Ayat-ayat Cinta 2) MD pictures- Hannah Al Rashid (Aruna & Lidahnya) palari- Karina Suwandi (Sebelum Iblis Menjemput)- Ruth Marini (Wiro Sableng)- Alifa Lubis (Koki-koki Cilik)- Bima Azriel (Petulangan Menangkap Petir)- Fatih Unru (Petualangan Menangkap Petir)- Ida Bagus Putu Raditya Mahijasena (Sekala Niskala)- Lil'li Latisha (Kulari ke Pantai)- Maisha Kanna (Kulari ke Pantai)- Andibachtiar Yusuf, Irfan Ramli (Love for Sale)- Gina S Noer, Mira Lesmana, Riri Riza, Arie Kriting (Kulari ke Pantai)- Kamila Andini (Sekala Niskala)- Vera Varidia (Koki-koki Cilik)- Johanna Wattimena, Upi (Teman tapi Menikah)- Rano Karno (Si Doel The Movie)- Edwin (Aruna & Lidahnya)- Kamila Andini (Sekala Niskala)- Aruna & Lidahnya (Meiske Taurisia, Muhammad Zaidy - Palari Films)- Sekala Niskala (Kamila Andini, Gita Fara – fourcolours films, Tree Water Productions)- Sultan Agung (Mooryati Soedibyo, Putri Kuswisnuwardhani, Haryo Tedjo Baskoro – Mooryati Soedibyo Cinema)- Elegi Melodi (Jason Iskandar)- Har (Luhki Herwanayogi)- Joko (Suryo Wiyogo)- Melawan Arus (Eka Saputri)- Siko (Manuel Alberto Maia)- Topo Pendem (Imam Syafi'i)- Keluarga Satu Setengah (Michaela Clarissa Devi)- Knight Kris (William Fajito, Antonius)- Terrorvision 3000 (Percoleto Galactic)- Thank You (Benvuto Lucano A)- The Awakening Lullaby (Sendika R)- Andreas Melawan Realitas (Protus Hyasintus Asalang- Angin Pantai Salemko (Rahung Nasution, Yogi Fuad)- Deathroom 48 (Saul Manurung)- Di Bawah Langit yang Sama (Adih Saputra)- Lahir di Darat, Besar di Laut (Steven Vicky Sumbodo)- Neraka di Telapak Kaki (Sarah Adilah)- Ojek Lusi (Winner Wijaya)- O-SEPIG (Agnes Michelle)- Pagi yang Sungsang (Pingkar Persitya Polla)- Lakardowo Mencari Keadilan (Linda Nursanti)- Semesta (Chairun Nissa)(ASA)