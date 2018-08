Dua Hari Tayang, Si Doel The Movie Tembus 279 Ribu Penonton

Proyek lanjutan kisah anak Betawi yang tertuang dalam film Si Doel The Movie telah disaksikan 279 ribu penonton. Perolehan ini dipaparkan pihak Falcon Pictures melalui akun Instagram pada Sabtu, 4 Agustus 2018.Capaian ini diperoleh pada hari kedua setelah pemutaran perdana pada 2 Agustus 2018 di bioskop Indonesia. Sebelumnya, capaian penonton di hari pertama mencapai 134 ribu penonton.Pihak Falcon Pictures bersama Karnos Film bekerjasama untuk film Si Doel The Movie. Film ini perdana diputar di bioskop Pathe Tuschinski, Amsterdam, Belanda pada 23 Juli 2018.Antusiasme penonton membludak ketika bioskop dengan kapasitas 750 orang itu ternyata mampu menampung 1.800 orang. Mereka merupakan orang-orang Indonesia yang bermukim di Belanda dan Eropa.Si Doel The Movie melanjutkan konflik asmara antara tiga tokoh utama yakni Si Doel (Rano Karno), Sarah (Cornelia Agatha) dan Zaenab (Maudy Koesnaedy) untuk menjawab adegan cliffhanger terdahulu.Rano ditemani Mandra terbang ke Belanda menyusul Sarah bersama putra mereka yang juga bernama Abdullah alias Doel. Cerita ini melanjutkan kisah sebelumnya saat Sarah yang tengah mengandung anak Doel dan masih berstatus istri meninggalkan Doel ke Belanda.Film Si Doel The Movie diproduksi rumah film milik Rano Karno, Karnos Film bekerjasama dengan Falcon Pictures.(ELG)