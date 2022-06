Film Satria Dewa: Gatotkaca Diboyong ke Amerika dan Kanada

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Setelah tayang di Indonesia, film Satria Dewa: Gatotkaca bersiap hadir di bioskop Amerika Serikat dan Kanada. Adalah Well Go USA yang memboyong film garapan Hanung Bramantyo itu ke Amerika.Well Go USA mengambil hak untuk mendistribusikan film Satria Dewa: Gatotkaca di Amerika Serikat dan Kanada. Hak itu meliputi bioskop, sampai ke Video on Demand. Well Go USA sebelumnya banyak memegang hak distribusi atas film-film terkenal di dunia, seperti franchise IP Man yang dibintangi Donny Yen, The Police Story yang dibintangi Jacky Chan, sampai ke film berbasi anime dan manga seperti Gintama karya sutradara Yuichi Fukuda."Kami sangat antusias bekerjasama dengan Satria Dewa Studio untuk membawa membawa film Satria Dewa: Gatotkaca ke penonton di Amerika Utara," kata Tony Vandeveerdonk, selaku Executive Vice President Well Go USA dalam keterangan tertulisnya.Well Go USA belum menyebut kapan film yang dibintangi Rizky Nazar itu tayang di bioskop Amerika. Pihaknya berjanji akan memberikan informasi itu segera."Mendapatkan apresiasi dari negara-negara luar sungguh luar biasa. Mudah-mudahan, lewat film ini, super hero Indonesia bisa go internasional," kata Vice President Operation Satria Dewa Studio, Mochtar Sarman.Film Satria Dewa : Gatotkaca saat ini sedang ditayangkan di bioskop di seluruh Indonesia.