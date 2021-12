Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Season 2 Tayang 5 Desember, Episode Pertama Berdurasi 1 Jam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Get ready for a new mission within the Yoshiwara District with the premiere of #DemonSlayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc on December 5th on @Crunchyroll and @Funimation! ? pic.twitter.com/WIhQJsQBE7 — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (English) (@DemonSlayerUSA) December 1, 2021

(RUL)

Jakarta: Serial anime Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Season 2 (Arc Entertainment District) akan tayang mulai Jumat, 5 Desember 2021. Episode pertama akan disajikan secara spesial.Berbeda dari durasi anime berseries pada umumnya, episode perdana kelanjutan petualanganTanjiro Komado dan kawan-kawan dari film Kimetsu No Yaiba: Mugen Train berdurasi satu jam. Dikutip dari akun Twitter resmi @DemonSlayerUSA season dua akan tayang streaming di Funimation and Crunchyroll.“Bersiaplah untuk misi baru di Distrik Yoshiwara dengan pemutaran perdana #DemonSlayer: Arc Distrik Hiburan Kimetsu no Yaiba pada 5 Desember di @Crunchyrolldan @Funimation!,” tulis @DemonSlayerUSA seperti dikutip Medcom.id, Kamis, 2 Desember 2021.Diceritakan dalam kisah ini, Tanjiro dan kawan-kawan bakal dipimpin oleh Tengen Uzui untuk menyelidiki sebuah distrik hiburan di mana iblis bersembunyi.Tengen Uzui mencoba menemukan ketiga istrinya yang menghilang dan Tanjiro, Zenitsu dan Inosuke harus menyusup ke rumah bordil Yoshiwara yang jelas menyembunyikan sesuatu.Dalam trailer terbaru terlihat Tanjiro melawan sosok iblis wanita. Salah satu adegan pertarungan menunjukkan pemilik pernapasan air itu kembali menggunakan teknik Hinokami Kagura (Tarian Dewa Api).(Tanjiro menggunakan Hinokami Kagura)Sebelumnya, Tanjiro juga sudah mengeluarkan teknik Tarian Dewa Api Hekira no Ten (Langit Biru yang Cerah) saat melawan iblis di arc Mugen train. Saat itu ia menggunakan teknik tersebut untuk menebas leher iblis yang tersembunyi.Manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sendiri merupakan pesaing berat dari One Piece milik Eiichiro Oda.Tercatat pada tahun 2019 manga karya Koyohari Gotouge masuk dalam daftar manga dengan penjualan tertinggi kedua di tahun 2019 setelah One Piece.