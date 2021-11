Dibintangi Kim Soo Hyun, Ini Sinopsis Web Drakor One Ordinary Day

Sinopsis One Ordinary Day

Jakarta: Platfrom streaming Coupang Play mengumumkan web drama Korea ( drakor ) One Ordinary Day akan tayang perdana pada hari ini, Sabtu, 27 November 2021. One Ordinary Day merupakan remake dari serial BBC berjudul Criminal Justice (2008)."Ada kekuatan dan pesan yang kuat dalam (serial) aslinya. Saya pikir itu akan menjadi keren jika itu bisa dibuat ulang," ujar sutradara Lee Myung Woo dilansir dari Soompi, Sabtu, 27 November 2021.Lee Myung Woo mengungkapkan dirinya banyak berdiskusi dengan para penulis terkait produksi serial agar masuk dalam perspektif Korea. "Karena kami memiliki masyarakat dan cara yang berbeda untuk mengekspresikan emosi," lanjut dia.One Ordinary Day dibintangi oleh Kim Soo Hyun sebagai Kim Hyun Soo, seorang mahasiswa biasa yang hidupnya terbalik ketika dia tiba-tiba menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan.Kemudian, Cha Seung Won berperan sebagai Shin Joong Han, seorang pengacara kelas tiga yang nyaris tidak lulus ujian pengacara dan merupakan satu-satunya orang yang mengulurkan tangan untuk membantu Kim Hyun Soo. Selanjutnya, Kim Sung Kyu memerankan Do Ji Tae, salah satu tahanan dalam penjara.Kim Soo Hyun mengaku sangat senang dengan perannya sebagai Kim Hyun Soo dalam One Ordinary Day. Ia sangat tersentuh dengan serial aslinya, Criminal Justice."Ketika saya pertama kali mendengar tentang proyek ini, saya pikir ini adalah kesempatan saya. Aku mempertaruhkan segalanya untuk Hyun Soo," tutur Kim Soo Hyun.Baca: Kim Soo Hyun Gugup Bintangi Drama Korea One Ordinary Day Senada dengan Kim Soo Hyun, Cha Seung Won juga bersemangat dengan proyek remake ini. Ia berperan sebagai seseorang yang dingin namun lembut hatinya dalam One Ordinary Day.Saya menyukai kedalaman yang ditambahkan ke drama. Ini adalah sesuatu yang sutradara kami terjemahkan dengan baik ke emosi dan perspektif Korea.