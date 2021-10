Mantap! Iko Uwais Bintangi Film The Expendables 4

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor kebanggaan Indonesia Iko Uwais kembali tampil di kancah perfilman internasional. Iko akan beradu akting dengan aktor dan akrtis papan atas Hollywood.Iko Uwais akan beradu akting dengan para aktor Hollywood dan berperan sebagai penjahat di film The Expendables 4 . Ia membagikan berita bahagia ini melalui akun Instagram @iko.uwais pada Rabu, 27 Oktober 2021."Sangat senang dan bersyukur diberi kesempatan bekerjasama dengan para legenda industri. #theexpendables4," tulis Iko dalam captionnya.Netizen dan teman-teman Iko pun antusias untuk project terbarunya tersebut. Segala ucapan selamat dan semangat pun diberikan untuk Iko mellaui kolom komentar di akun Instagramnya."Bismillah sayang?????? @iko.uwais,” tulis istri Iko Uwais, Audy Item.Selain Iko, The Expendables 4 juga akan dibintangi oleh Sylvester Stallone, Jason Statham, Randy Couture, dan Dolph Lundgren. Serta diproduksi oleh Jason Statham bersama dengan Kevin King, Les Weldon, Yariv Lerner, Jeffrey Greenstein, dan Jonathan Yunger.Selain itu akan ada Megan Fox, Jacob Scipio, Curtis Jackson, dan Andy Garcia. The Expendables 4 akan digarap oleh sutradara hebat Scott Waugh dengan Spenser Cohen sebagai penulis naskah dan direvisi oleh Max Adams dan John Joseph Connolly.The Expendables 4 merupakan film laga yang menceritakan tentang sekelompok veteran tentara bayaran. Iko Uwais akan memerankan seorang mantan perwira militer yang berubah menjadi pedagang senjata dengan tentara pribadinya sendiri.The Expendables 4 bukan film internasional pertama yang Iko Uwais bintangi. Sebelumnya, aktor asal Indonesia tersebut telah membintangi Stuber, Mile 22, dan Night Comes for Us. Iko juga baru-baru ini telah membintangi Snake Eyes.Tak hanya itu, Iko juga pernah menjadi aktor sekaligus produser eksekutif dalam serial The Wu Assassins yang bisa ditonton di layanan streaming Netflix. Serta Iko akan kembali menjadi aktor sekaligus produser eksekutif di film Netflix Fists Full of Vengeance.