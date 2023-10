Gang Nam Soon Punya Kelebihan dan Kelemahan, Apa Aja?

Kelebihannya Gang Nam Soon yaitu:

(ELG)

Dalam tiga episode terbaru serial Strong Girl Nam-soon penonton diajak melihat kehebatan Gang Nam Soon.Sebagai keturunan terkuat di keluarganya, dia bukan hanya memiliki kekuatan super yang luar biasa, tapi juga beberapa kelebihan lain yang membuatnya istimewa. Lalu, apa saja kelebihannya?Gang Nam Soon punya kekuatan luar biasa. Dia bisa menghentikan pesawat yang melaju cepat, mencabut pohon dari akarnya, dan bahkan memecahkan kaca hanya dengan kaki tangannya.Selain kekuatan, Gang Nam Soon juga cepat. Dia bisa mengejar pesawat yang melaju cepat, berlari menuju kebakaran, dan melintasi jembatan dengan kilat.Mata Gang Nam Soon sangat tajam. Dia bisa melihat detail dari jauh hanya dengan mata telanjangnya, termasuk melihat ke dalam truk makanan yang tersembunyi di taman Sungai Han.Gang Nam Soon bisa melompat dari pesawat yang masih melaju atau gedung tinggi tanpa terluka. Bahkan dalam kebakaran, dia bisa melompat ke tempat yang sulit dijangkau.Meskipun tidak terlalu pintar, Gang Nam Soon dan keluarganya pandai mencari uang dan hidup dalam kemakmuran. Drama korea terbaru Strong Girl Nam Soon mengisahkan tentang tiga generasi wanita dengan kekuatan luar biasa yang terlibat dalam menyelidiki kasus narkoba di Gangnam. Lee Yoo Mi memerankan Gang Nam Soon, gadis yang berasal dari Mongolia mencari orang tuanya di Korea.Kim Jung Eun berperan sebagai ibu Gang Nam Soon, Hwang Geum Joo, seorang wanita kaya di Gangnam. Sementara, Kim Hae Sook memerankan Gil Joong Gan, nenek dari ibu Gang Nam Soon yang merupakan legenda hidup di lingkungan Majang.