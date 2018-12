Rano Karno Siapkan Peran untuk Iko Uwais

Rano Karno, kreator kisah Doel anak Betawi versi terbaru, mengaku sudah punya konsep cerita yang akan melibatkan aktor laga Iko Uwais. Menurut Rano, Iko mungkin saja bermain dalam film sekuel Si Doel berikutnya.Gagasan ini diungkap Rano dalam jumpa pers film Si Doel 2, yang syutingnya baru saja dimulai di Ciputat pada hari ini, Rabu, 12 Desember 2018.Mulanya, Rano membagi kabar di media sosial Instagram bahwa dia dan tim akan mulai syuting film. Iko menuliskan komentar, bertanya apakah mungkin Rano akan mengajak dia bermain film. "Bang, kok aye kaga dapet calling-an (ajakan syuting)," tulis Iko (@iko.uwais).Rano mengaku terkejut mendapat pertanyaan ini. Pasalnya, dia sudah punya pilihan cerita untuk melibatkan Iko Uwais sebagai pemeran guru silat tokoh anak Doel yang juga bernama Doel (Rey Bong, serta Kartuni (Ahmad Zulhoir) anak Atun."Sudah ada dalam benak saya, dia main dalam film Si Doel. Tinggal nanti saya omong ke Falcon gimana urusannya. Jadi apa? Sudah pasti jadi guru silat – guru silatnya si Abi (Ahmad) dan Rey Bong," kata Rano kepada para wartawan."Bukan jadi pacar Sarah ya?" sambung Cornelia Agatha berkelakar."Bukan...," sahut Doel."Emangnya Doel aja yang bisa punya yang lain," tukas Cornelia lagi.Saat ditanya lebih lanjut, Rano bercerita bahwa dia dan keluarga Iko memang berkawan dekat. Dia dan Iko sering berbalas komentar di media sosial. Rano sendiri bangga atas capaian Iko sebagai aktor yang besar di lingkungan Betawi dan mampu menembus industri film mancanegara."Kebetulan – saya memberanikan diri bilang, bahwa dia penggemar Si Doel. Walaupun dia di Amerika, syuting, dia pasti say hello. Bahkan dia pernah memberikan dukungan karena dia enggak bisa datang waktu premier (Si Doel The Movie) di sini – istilahnya, minta maaf," ungkap Rano."Keinginan dia ada untuk ikut film Si Doel dan jujur, saya punya bayangan, suatu saat akan (melibatkan), tetapi ya baru dalam angan karena saya tahu kapasitas dia," lanjutnya.Rano tidak menutup kemungkinan Iko bergabung di Si Doel 3. Sebagai aktor laga yang menguasai pencak silat, Iko bisa mengenalkan salah satu budaya Indonesia lewat kisah Si Doel.Film ini akan menjalani rangkaian syuting di Jakarta, Tangerang, dan Belanda hingga pertengahan Februari 2019. Selain Rano, para pemain lama yang akan terlibat antara lain Cornelia Agatha, Maudy Koesnaedi, Aminah Cendrakasih, Mandra, Suti Karno, Adam Jagwani, dan Kasiman "Ahong".Si Doel 2 dijadwalkan rilis di bioskop pada awal Juni 2019 bertepatan dengan momen Lebaran.(ELG)