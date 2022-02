Teaser Poster Pengabdi Setan 2 Resmi Dirilis, Ada Sosok Pocong Misterius

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lima tahun setelah kesuksesan film pertama dan permintaan banyak penonton, Pengabdi Setan kembali lagi dengan sekuel yang diberi judul Pengabdi Setan 2: The Communion. Rapi Films, bekerja sama dengan Come and See Pictures, Sky Media, Brown Entertainment, and Legacy Pictures, hari ini meluncurkan teaser poster. Sebelumnya beberapa waktu yang lalu telah dirilis pula mini teaser berupa video singkat perkenalan kembalinya film horror arahan Joko Anwar ini.Teaser Poster Pengabdi Setan 2: The Communion menampilkan barang-barang yang tampak usang seperti koper usang, buku tua, lampu kapal, radio tua, senter dan juga toples berisikan biji-bijian. Menambah situasi horor, di jendela tampak sosok seperti pocong. Apa hubungan benda-benda ini dengan jalan cerita film? Semua akan segera terungkap di film yang direncanakan tayang di bioskop tahun ini. Tanggal rilis film segera diumumkan.“Saya sangat tidak sabar untuk menayangkan lanjutan dari Pengabdi Setan ini. Yang pertama lima tahun lalu meninggalkan banyak kenangan bagi penonton, menakutkan sekaligus hangat. Pengabdi Setan 2 akan memberikan pengalaman yang lebih mengasyikkan. Akan banyak kejutan,” kata Joko Anwar.“Walaupun sejak awal Pengabdi Setan dimaksudkan untuk jadi film pembuka bagi satu jalinan cerita buat beberapa film, kami tidak mau terburu-buru membuat sekuelnya. Skenario dan persiapan lainnya harus matang. Karena kami ingin memberikan yang terbaik untuk penonton,” kata produser Sunil Samtani dari Rapi Films.Pengambilan gambar sudah dilakukan di masa pandemi dengan sebagian besar kru merupakan tim yang sama mengerjakan filmnya terdahulu dan kini film Pengabdi Setan 2: The Communion.“Saat ini Pengabdi Setan 2: Communion sedang dalam tahap penyelesaian visual effects (VFX) yang sudah berlangsung lebih dari setahun,” ungkap Tia Hasibuan dari Come and See Pictures.Film Pengabdi Setan yang dirilis di tahun 2017 mendapatkan kesuksesan komersial dan kritikal, bukan hanya di tingkat nasional namun juga internasional. Di Indonesia, film yang dibintangi Tara Basro dan Bront Palarae ini merupakan film terlaris di 2017 dengan jumlah 4.206.103 penonton di bioskop. Selain itu, pada ajang Festival Film Indonesia 2017 film ini mendapatkan 13 nominasi, dan berhasil memenangkan 7 di antaranya.Film ini juga diterima dengan baik oleh pencinta horor di luar negeri, film Pengabdi Setan dengan judul internasional ‘Satan’s Slaves’ dipuji oleh sutradara Doctor Strange, Scott Derrickson melalui akun Twitternya. Ia menulis, “Satan’s Slaves is a well-crafted, scary horror film from Indonesia”.