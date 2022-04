Doctor Strange 2 Hadir di Bioskop Bulan Depan, Ada Musuh Misterius

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Trailer berujung beragam spekulasi fan

Jakarta: Film Doctor Strange 2 akan hadir di bioskop bulan depan, tepatnya Mei 2022. Sinopsis film garapan Marvel ini menyebutkan ada sosok musuh misterius.Kisah dwilogi Doctor Strange in the Multiverse of Madness memang kerap menimbulkan rumor. Pasalnya film ini menjadi lanjutan kisah di akhir film Spiderman: No Way Home.Di mana pada cuplikan di akhir film Spiderman: No Way Home, tampak Doctor Strange berhasil memulangkan para musuh ke semesta masing-masing.Namun, portal dimensi itu pun justru memanggil banyak tokoh baru. Para tokoh itu pun bisa menjadi kawan maupun lawan."Dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dari Marvel Studios, jagat MCU akan membuka gerbang multisemesta dan menembus berbagai batas," tulis pernyataan sinopsis yang dirilis Disney dan Marvel Studios."Penonton akan dibawa berpetualang bersama Doctor Strange yang, bersama kawan lama dan baru, harus menelusuri realita alternatif yang berbahaya untuk menghadapi musuh baru nan misterius," lanjut sinopsis tersebut.Dalam trailer itu kita juga melihat Strange yang sedang diborgol masuk ke dalam sebuah markas yang dipenuhi oleh robot mirip dengan Ultron. Strange lalu berhadapan dengan seseorang misterius.Selain itu, Strange juga berhadapan dengan Strange Supreme, sosok dirinya dari semesta lain yang sebelumnya muncul dalam seri 'What If...?'. Banyak yang berspekulasi tetang karakter-karakter yang nantinya muncul.Dilihat dari trailer, sudah dikonfirmasi bahwa karakter baru, Ms America dan Wanda Maximoff muncul. Netizen menebak-nebak jika karakter misterius yang berhadapan dengan Strange adalah Charles "Professor X" Xavier karena terdengar dari suaranya yang sangat mirip.Jika Professor X benar hadir di film ini, kemungkinan besar film ini akan menjadi penghubung antara MCU dengan X-Men yang sebelumnya dimiliki oleh Fox.Banyak juga yang berteori bahwa The Illuminati, sebuah organisasi rahasia di komik Marvel akan dibentuk di film ini. Anggota The Illuminati terdiri dari Doctor Strange, Professor X, Namor, Black Bolt, Mr Fantastic, dan Iron Man.Diisukan juga bahwa nantinya Captain Carter akan muncul di film karena tameng dengan logo bendera Negara Inggris miliknya terlihat di salah satu poster film dan juga Tom Cruise digosipkan akan memerankan Iron Man dari semesta lain.Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dibintangi oleh Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Chiwitel Ejiofor, Rachel McAdams, Michael Stuhlbarg dan Xochitl Gomez serta Elizabeth Olsen. Film yang disutradarai oleh Sam Raimi ini dijadwalkan tayang pada 6 Mei 2022.