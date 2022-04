Main di Film Baru, Nicolas Cage: Hollywood Lupa Kalau Aku Bisa Akting Komedi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Nicolas Cage kembali bermain di film komedi berjudul The Unbearable Weight of Massive Talent. Nicolas Cage memerankan dirinya sendiri.Kepada The Hollywood Reporter, aktor berumur 58 tahun itu sebut kalau industri Hollywood telah melupakan talentanya bermain di film-film genre komedi."Sepanjang jalan, Hollywood seakan lupa kalau aku bisa main di komedi. Aku pernah terlibat di Raising Arizona, Honeymoon in Vegas, Moonstruck dan banyak lagi, tapi mereka lupa. Dengan The Unbearable Weight of Massive Talent, (sutradara) Tom mengundangku kembali ke komedi dan itu pengalaman yang aku sambut dengan baik karena aku ingin lakukan hal itu. Sudah sangat lama." kata aktor pemenang piala Oscar tersebut.Film The Unbearable Weight of Massive Talent memanfaatkan kemahiran akting Cage dengan membuatnya beradegan dalam konteks genre yang berbeda dalam film, walaupun begitu, Cage sebut dia paling suka membawa gelak tawa."Semua hal-hal berbau komedi di film sangat beresonansi denganku karena aku juga suka melucu di rumah dan membuat istri dan anak tertawa. Aku kadang menjadi aneh dalam penyampaian humorku dan itu tercerminkan di film ini. Sangat terlihat jelas seperti apa humorku di film ini." sambung Cage.Akhir-akhir ini memang penggemar setia dan pengamat film yang menganggap Cage telah melakukan 'penebusan diri' dengan bermain di film-film yang berkualitas, seperti contohnya Pig, di mana dia memenangkan banyak pernghargaan berkat aktingnya.Sebelumnya, Cage mengaku dia ikut produksi film-film aksi berkualitas rendah untuk melunaskan utangnya, namun dirinya sebut kalau tiap peran yang dia ambil dijalankan dengan sungguh-sungguh. (