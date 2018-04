Marvel Studios Siapkan Proyek Film Hingga 2025

Proyek film Avengers 4 dengan tahun rilis 2019 dipasarkan sebagai salah satu film akhir waralaba Marvel Cinematic Universe (MCU). Penonton Infinity War tentu tahu salah satu alasannya. Namun menurut pihak Marvel Studios, mereka masih punya serangkaian rencana film setidaknya hingga 2025.Hal ini diungkap oleh arsitek waralaba MCU Kevin Feige dalam wawancara terbaru dengan Associated Press. Kevin sedang membicarakan penilaian sejumlah kritikus bahwa film-film Marvel menjadi surealistik dan konyol karena Thor: Ragnarok, yang dirilis akhir 2017."Black Panther bakal keluar dalam tiga bulan! Mereka bahkan tak tahu apa yang akan datang. Kami selalu berpikir lebih maju. Saat orang-orang pikir mereka bisa menjepit kami, kami pergi ke tempat lain dan itu akan terjadi lagi setelah Infinity War, untuk menyiapkan film Avengers berikutnya," kata Kevin, dikutip dari AP."Dan tadi kami baru saja mengadakan rapat mengenai 2024 dan 2025," imbuh Kevin.Bagi waralaba superhero seperti Marvel, materi cerita bukan menjadi persoalan besar karena mereka punya sumber daya begitu melimpah dari komik-komik Marvel sejak 1939, yang saat masih diterbitkan dalam nama Timely Marvel. Apalagi ada korporasi besar Walt Disney di balik proyek film ini."Masih ada hal-hal yang adalah elemen kunci bagi banyak karakter kami dalam inkarnasi komik mereka, yang belum kami lakukan untuk sebagian karakter yang telah punya tiga atau empat judul film. Ini adalah kekayaan materi kreatif yang melimpah untuk digali," ujar Kevin.Marvel Cinematic Universe dimulai dengan Iron-Man yang dirilis pada 2008. Berikutnya menyusul belasan film hingga Avengers: Infinity War yang baru saja dirilis. Setelah ini, akan ada Ant-Man and the Wasp pada Juli 2018 dan Captain Marvel pada Maret 2019.Avengers 4 atau sekuel dari Infinity War telah memasuki proses pasca-produksi dan akan dirilis pada Mei 2019. Avengers 4 akan menjadi film ke-21 MCU.(ELG)