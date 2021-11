Ini Musuh Spider-Man di Film Terbaru Spider-Man: No Way Home

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film sekuel Spider-Man ketiga, No Way Home baru saja merilis trailer terbarunya. Dalam trailer itu terpampang informasi tanggal tayang film ini, yakni 17 Desember 2021 di Amerika Serikat.Seperti yang terungkap dalam trailer pertama, No Way Home melanjutkan tempat yang ditinggalkan Far From Home dengan identitas rahasia Peter Parker sebagai Spider-Man diungkapkan kepada dunia. Peter mencoba untuk meminta bantuan Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) untuk memperbaikinya. Namun, hal itu menyebabkan “pesta” pora multiverse magis terjadi.Hal ini mengakibatkan munculnya sejumlah besar musuh Spidey dari film-film Spider-Man masa lalu, termasuk Green Goblin (Willem Dafoe) dari film Spider-Man, Doctor Octopus (Alfred Molina) dari Spider-Man 2, dan Electro (Jamie Foxx) dari The Amazing Spider-Man 2.Selain itu, penjahat lain yang muncul adalah Sandman (Thomas Haden Church) dari Spider-Man 3 tahun 2007, hingga Lizard (Rhys Ifans) dari The Amazing Spider-Man tahun 2012.Tom Holland sendiri sangat antusias dengan film yang dinanti-nantikan penggemar Spider-Man ini. Dalam acara Sherman Oaks, di California, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu, dia menceritakan bagaimana para pemeran sangat mempersiapkan dengan baik menyerbu lokasi syuting No Way Home."Orang-orang ini sangat bersemangat untuk kembali dan menghidupkan kembali peran-peran ini. Mereka datang ke lokasi syuting seminggu sebelum mereka mulai syuting untuk melihat seperti apa," kata Tom Holland.Sejauh ini belum ada kabar pasti terkait penayangan Spider-Man: No Way Home di Indonesia.