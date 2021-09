Pamit dari Peran James Bond, Daniel Craig Emosional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor Daniel Craig merasa emosional saat memberikan pidato perpisahan singkat kepada teman-temannya di kru film James Bond mendatang, No Time To Die.No Time To Die akan menjadi film terakhir Craig untuk memerankan agen Bond."Banyak orang di sini mengerjakan lima film (Bond) dengan saya, dan saya tahu ada banyak hal yang dikatakan tentang apa yang saya pikirkan tentang film-film ini atau semua itu, apa pun," kata Craig, dikutip dari Deadline, Minggu."Tapi saya menyukai setiap detik dari film-film ini, dan terutama yang ini, karena saya bangun setiap pagi dan saya memiliki kesempatan untuk bekerja dengan kalian. Dan itu adalah salah satu kehormatan terbesar dalam hidup saya," ujarnya menambahkan.Video itu dilaporkan diambil pada tahun 2019, tetapi muncul dan menjadi viral beberapa waktu belakangan ini.Craig telah muncul dalam lima film Bond, tepat di belakang Sean Connery dan Roger Moore, yang masing-masing memainkan peran 007 sebanyak tujuh kali.No Time to Die selain Craig, juga menghadirkan beragam pemain film kenamaan seperti Jeffrey Wright, Rami Malek, Christoph Waltz, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, dan Naomie Harris.Film yang disutradarai Cary Joji Fukunaga dan ditulis oleh salah satunya Phoebe Waller-Bridge ini sempat diundur beberapa kali akibat pandemi virus corona.Banyak yang melihat pertunjukan box office Bond sebagai barometer bisnis sinema internasional yang belum sepenuhnya bangkit kembali ke masa sebelum COVID-19. Dengan tingkat infeksi virus yang semakin meningkat di banyak bagian dunia, muncul kekhawatiran bahwa bioskop akan ditutup lagi seperti musim gugur yang lalu.Namun, No Time To Die dijadwalkan akan tiba di layar lebar Amerika Serikat pada 8 Oktober.