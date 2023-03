Balinale Promosikan Film Indonesia di Dua Ajang Internasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Balinale (Bali International Film Festival) mengumumkan partisipasinya dalam dua acara yakni, Asian Film Awards (AFA) dan HK International Film and TV Market. Dua acara ini digelar di Hong Kong.AFA diselenggarakan oleh Asian Film Awards Academy (AFAA) yang didirikan pada tahun 2013 oleh Busan International Film Festival, Hong Kong International Film Festival, dan Tokyo International Film Festival. Dalam ajang ini Balinale coba mengenalkan film Autobiography karya Makbul Mubarak dan Before, Now & Then karya Kamila Andini."Dalam acara AFA 2023 yang akan digelar 12 Maret 2023, kami dari Balinale telah mengajukan dua film Indonesia yakni Autobiography karya Makbul Mubarak dan Before, Now & Then karya Kamila Andini. Keikutsertaan film-film yang ada di Balinale ini sebagai upaya mempromosikan budaya film Indonesia agar bisa bersaing di level Asia dan internasional," kata pendiri Balinale, Deborah Gabinetti.Setelah acara AFA, Gabinetti akan mewakili Bali Film Center (BFC) di HK International Film dan TV Market-Pasar Konten Hiburan Terkemuka di Asia. Acara ini akan berlangsung pada 13-16 Maret 2023.BFC akan berpartisipasi dengan anggota Asian Film Commissions Network (AFCNet). BFC merupakan salah satu anggota pendiri AFCNet, sebuah jaringan komisi film dan lembaga pendukung film dan agensi film di Asia.AFCNet saat ini memiliki 54 anggota dari 20 negara. Bali Film Center memiliki pengalaman lebih dari dua dekade dalam memberikan layanan produksi yang profesional dalam pembuatan film di seluruh Indonesia.“Kami sangat senang bisa menjadi bagian dari acara menarik ini. Merupakan suatu kehormatan untuk mewakili Balinale dan Bali Film Center di panggung internasional dan menampilkan kekayaan budaya, keragaman lokasi dan industri film Indonesia yang dinamis," kata Deborah.