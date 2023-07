Siapakah Margot Robbie Si Pemeran Barbie?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Suami Margot Robbie

(ASA)

Film Barbie menjadi topik yang tengah dibicarakan menyusul perilisannya pada pekan ini di berbagai belahan dunia. Salah satu yang menarik dari film ini adalah adaptasi ke live-action yang diperankan oleh aktris Margot Robbie.Margot Robbie menjadi aktris yang beruntung, mendapat peran sebagai Barbie, sebuah karakter yang sangat ikonik. Lantas, siapakah sebenarnya Margot Robbie?Margot Elise Robbie merupakan aktris kelahiran Australia, pada 2 Juli 1990. Lahir dan besar di Queensland, Robbie memulai kariernya di dunia akting pada 2008 lewat drama televisi Neighbours. Setelah itu, dia mulai merambah sinema Amerika Serikat lewat serial televisi Pan Am.Setelah itu, karier Robbie makin moncer. Dia membintangi sejumlah film-film besar seperti The Wolf of Wall Street (2013), The Legend of Tarzan (2016), Suicide Squad (2016), dan Birds of Prey (2020).Kualitas akting Robbie tak perlu diragukan, dia dua kali masuk nominasi Best Actrees dalam Piala Oscar lewat perannya di film I. Tonya (2018), dan Bombshell (2020).Robbie menikah dengan Tom Ackerley pada 2016 di Australia. Keduanya bertemu pada produksi film Suite Francaise tahun 2013. Ackerley sendiri merupakan seorang sineas yang cukup dikenal di dunia film.Robbie berusia 32 tahun saat syuting Barbie, dan sang suami tampak mendukung dengan hadir dalam proses syuting film yang disutradarai oleh Greta Gerwig itu. Dilansir dari Elle, saat jeda syuting keduanya tampak berbincang. Ini menunjukkan bahwa Robbie dan Tom pasangan serasi.