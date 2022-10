Daftar Pemenang Penghargaan Jakarta Film Week 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pemutaran film Arnold is A Model Student karya Sorayos Prapapan menandai berakhirnya gelaran festival film Jakarta Film Week 2022 pada Minggu 16, Oktober. Rangkaian festival yang telah digelar sejak 13 Oktober 2022 itu turut dimeriahkan dengan pemutaran film dan juga kompetisi film yang terbagi ke dalam enam kategori.Penghargaan pertama dimenangkan oleh film berjudul Bukan Anak Meriam karya sutradara S. Gracious Prasetyo lewat kategori Jakarta Film Fund Award.Kemudian, kategori Global Feature Award atau penghargaan film panjang internasional terbaik dimenangkan oleh Before, Now, and Then (Nana) karya Kamila Andini, dengan special mention untuk film Huesera karya Michelle Garza Cervera.Selanjutnya, kategori Direction Award atau penghargaan film panjang Indonesia terbaik dimenangkan oleh Mencuri Raden Saleh karya Angga Dwimas Sasongko. Sedangkan Global Short Award atau penghargaan film pendek internasional terbaik diraih oleh Nauha (Eve of Eulogy) karya Pratham Khurana.Tahun ini, Jakarta Film Week juga menghadirkan dua kategori penghargaan baru. Pertama, Global Animation Award yang dimenangkan film Tankboy karya Novella Lian dari Singapura. Film Bro Dragon, The City is Under Attack (Serangan Oemoem) karya Fajar Martha Santosa dari Indonesia mendapatkan special mention untuk kategori ini.Sedangkan penghargaan kedua, yakni Series of the Year, dimenangkan oleh Yang Hilang Dalam Cinta dari Disney+ Hotstar karya sutradara Yandy Laurens.Sebagai informasi, bahwa selain dua penghargaan baru tersebut, Jakarta Film Week 2022 juga menghadirkan program baru bernama Producer's Lab yang merupakan kolaborasi bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.Program tersebut dirancang agar para produser dapat mengusahakan nilai produksi yang lebih baik, menemukan penonton yang cocok untuk film mereka, dan memiliki daya saing yang tinggi guna memperoleh pendanaan alternatif dari sumber lokal dan internasional.Tiga peserta dengan potensi tertinggi pun dipilih untuk mengikuti Platform Busan 2023, yakni Bunga Ineza dengan karya Generasi Ketiga, Janice Angelica dengan karya Nenek, dan Nick Musa dengan karya The Island in the South."Masa depan sinema independen Indonesia cerah terlihat dari proyek-proyek menarik yang dihadirkan oleh sekumpulan calon produser yang berbakat dan bersemangat ini. Saya berharap dapat melihat ide film mereka membuahkan hasil di tahun-tahun mendatang,” ungkap Alemberg Ang, produser asal Filipina yang menjadi salah satu mentor di Producer’s Lab.