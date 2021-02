Tayangkan "Stand by Me Doraemon 2", CGV Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kisah lanjutan dari Nobita dan Doraemon dalam karya Fujiko F. Fujio segera kembali ke layar lebar. Film "Stand by Me Doraemon 2" akan tayang di bioskop CGV pada Jumat, 19 Februari 2021, disajikan dengan apik dalam teknologi animasi 3DCG.CBI Pictures dan ODEX PRIVATE LIMITED bekerja sama dalam perilisan film ini pada Februari 2021. Film garapan sutradara Takashi Yamazaki dan co-sutradara Ry?ichi Yagi ini diharapkan dapat menghangatkan hati para penggemar setia Doraemon di seluruh Indonesia.Kisahnya sendiri merupakan kisah lanjutan langsung dari film "Stand by Me Doraemon" yang dirilis pada Desember 2014. Film Perayaan 50 tahun Doraemon kali ini akan menayangkan adegan mengharukan.Film ini menceritakan episode Nobita dan Nenek berdasarkan kisah orisinil yang ada. Suatu hari, Nobita (suara diisi oleh Ohara Megumi) menemukan boneka beruang yang dijahit tangan oleh nenek tercinta (suara diisi oleh Miyamoto Nobuko).Hal tersebut memicu kenangan itu mengharukan untuk Nobita. Ia pun menanyakan kepada Doraemon (suara diisi oleh Mizuta Wasabi), apakah mereka dapat menggunakan mesin waktu untuk mengunjungi Nenek di masa lampau.Sementara itu, menurut Public Relation CGV Hariman Chalid, penayangan film Doraemon ini juga bagian untuk menarik minat penonton datang ke bioskop. Apalagi, karena Doraemon merupakan film yang lintas generasi, alias siapa pun bisa menyaksikannya."Mulai dari anak-anak sudah ada yang tahu doraemon sampai umur 40 tahun juga tahu Doraemon dan suka mengikuti ceritanya. Ini kan film yang sudah dari saya SD bahkan. Dan banyak yang suka juga," ujar Hariman Chalid kepada Medcom.id."Ini juga sebenarnya menjadi salah satu strategi menarik minat masyarakat juga. Kita ingin tahu nih dengan adanya film Doraemon yang sudah viral di media sosial banyak yang excited untuk film ini," tambahnya.Antusias para penggemar Doraemon juga terlihat sebelum pemutaran film terbaru di awal tahun ini. Hal itu terlihat dari banyaknya komentar positif dari netizen (warga net) di akun Instagram CGV."Komentar-komentarnya, orang-orang banyak banget yang pengin nonton. Kita mau lihat antusiasnya masyarakat ini bagaimana," ucapnya.Di sisi lain, kata Hariman, pihaknya akan membuka pre-sale ticket. Selain itu, ada beragam paket menarik yang akan ditawarkan untuk pentonton film "Stand by Me Doraemon 2" ini. Beberapa di antaranya ialah paket t-shirt, paket stiker, poster, dan lain sebagainya.Sedangkan terkait protokol kesehatan selama menonton di bioskop CGV, Hariman menyatakan pihaknya telah melakukan persiapan yang matang. Sebab, sejak teater bioskop dibuka bulan Oktober 2020, mereka rutin berkoordinasi dengan dinas terkait."Kita selaku dievaluasi setiap dua minggu sekali. Kita kirim self assessment tentang protokol kesehatan yang kita jalani, apa yang perlu diperbaiki atau hal lainnya, kita lapor ke dinas pariwisata; dinas kesehatan; dan dinas komunikasi, informatika, dan statistik," jelasnya."Alhamdulillah sejak kita buka bulan Oktober sampai sekarang ini belum ada cluster bioskop, tidak ada penularan covid-19 yang terjadi di bioskop," pungkasnya.(ELG)