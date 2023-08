5 Fakta Menarik Film The Meg 2 yang Dibintangi Jason Statham

Berikut adalah lima hal menarik dalam film The Meg 2 yang bisa Sobat Medcom simak.

1. Ekspektasi Box Office yang Tinggi

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. Bukan Sekuel Film The Meg Terakhir

3. Diproduksi Sejak 2019

4. Sebagian Besar Syuting di Asia

5. Digarap Oleh Sutradara Baru

(ELG)

The Meg 2 telah tayang di seluruh bioskop tanah air sejak Rabu, 2 Agustus 2023. Ternyata terdapat hal menarik dari film The Meg 2.Film The Meg 2 adalah lanjutan dari film sebelumnya yang dirilis pada 2018 lalu, yakni The Meg. Film sebelumnya mendapatkan perhatian besar dan sukses di box office.Film The Meg 2 menceritakan tentang Jonas Taylor yang diperankan oleh Jason Statham yang akan kembali berhadapan dengan hiu megalodon. Jason bersama dengan para peniliti akan kembali menyelami Palung Mariana dan berhadapan dengan hewan yang memiliki kekuatan bertarung yang hebat hingga bisa mengalahkan dinosaurus.Kesuksesan film The Meg yang dirilis pada 2018 lalu membuat publik dan pihak produksi memiliki ekspektasi yang tinggi untuk film The Meg 2 dalam box office. Sebelumnya, film The Meg memiliki anggaran sebesar $138-178 juta atau setara dengan Rp2-Rp2,7 triliun.Setelah film The Meg dirilis pada 10 Agustus 2018, film itu berhasil mendapatkan pendapatan sebesar $530 juta atau setara dengan Rp8 triliun di seluruh dunia. Dengan angka tersebut, ekspetasi terhadap film The Meg 2 untuk sukses di box office cukup tinggi.Film The Meg 2 ini diangkat dari karya novel Steve Alten, penulis fiksi ilmiah Amerika Serikat. Steve telah memiliki delapan novel seri The Meg yang telah dirilis, yakni Meg: A Novel of Deep Terror (1997), The Trench or The Trench: Meg 2 (1999), Meg: Primal Waters (2004), Meg: Hell's Aquarium (2009), Meg: Origins (E-Book, 2011), Meg: Nightstalkers (2016), Meg: Generations (2018) dan Meg: Purgatory (2022).Banyaknya novel The Meg yang telah dirilis bisa membuka peluang untuk pihak produksi membuat sekuel dari film The Meg selanjutnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa film The Meg 2 ini bukanlah sekuel terakhir dari seri The Meg.Pada Maret 2019, ada sebuah pengumuman bahwa Dean Georgaris, Jon, dan Erich Hoeber, selaku penulis skenario sedang mengerjakan naskah untuk film The Meg 2. Penulis novel The Trench, yakni Steve Alten, telah mengonfirmasi bahwa naskah film The Meg 2 telah selesai pada September 2020.Film The Meg 2 melakukan syuting pada beberapa lokasi di Asia, seperti Thailand dan Hongkong. Namun pihak produksi memulai syuting di Leavesden Studios milik Warner Bros. Studios di luar London, Inggris.Sebelumnya, The Meg disutradarai oleh Jon Turteltaub. Namun dalam film The Meg 2, pihak produksi telah memilih sutradara baru, yakni Ben Wheatley.Ben Wheatley telah menggarap beberapa film sebagai sutradara, seperti In The Earth (2021), Rebecca (2020), Happy New Year, Colin Burstead (2018), Free Fire (2016), High-Rise (2015), dan masih banyak lagi.