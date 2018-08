Sempat Muncul di Trailer Film Foxtrot Six, Joe Taslim Akhirnya Absen

Ide cerita film Foxtrot Six garapan sutradara Randy Korompis telah dipersiapkan sejak delapan tahun lalu. Proses penggarapan film memakan waktu lama lantaran melalui proses panjang, termasuk ketika merekrut pemain untuk film bergenre hybrid perdana di Indonesia ini.Aktor Joe Taslim disebut oleh sang sutradara sempat terlibat dalam pilot trailer Foxtrot Six. Namun, tampaknya Randy belum berjodoh dengan aktor berusia 37 tahun itu."Dulu teman saya Joe Taslim sempat main di trailer, tapi setelah itu dia tiba-tiba melejit namanya. Saya masih di bawah. Begitu kami mau buat lagi (saya) sudah enggak mampu kayaknya karena dia sudah (melejit). Tapi kami masih teman baik dan untuk film berikutnya (Joe Taslim) terbuka, mau kerjasama," papar Randy di MD Place, Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018.Memang, Randy mengakui ada perubahan nama-nama aktor yang terlibat dalam film yang juga melibatkan produser film Terminator dan Rambo, Mario Kassar. "Dulu saat kami hanya bikin pilot trailer hanya 6 orang yang main. Kebanyakan masih sama," kata Randy.Aktor Iko Uwais juga sempat dikatakan tertarik bermain dalam film ini. Namun, lagi-lagi belum berjodoh sehingga dari Iko berperan sebagai stunt dan koreografer bersama Uwais Team.Daftar aktor yang terlibat ditentukan sendiri oleh Randy. Dia awalnya mengaku tidak mengenal para aktor, tetapi melakukan pendekatan dengan menjemput bola. "Dulu belum kenal siapa-siapa. Saya masih baru di sini. Jadi ketemu sama Oka, Verdi, Mike, saya pitch satu-satu. Saya cerita saja, saya mau bikin seperti ini," cerita Randy.Randy mengaku tidak memiliki cukup bajet untuk membuat film Foxtrot Six. Untuk itu, dia sangat berutang budi ketika para aktor bersedia membantu.Beberapa dari para aktor tidak melalui audisi ulang lantaran sudah pernah bekerjasama dengan Randy. Untuk para pemain pendukung masih diaudisi."Mungkin 4-5 orang dari awal itu enggak ada proses casting karena saya sudah tahu saya sudah bekerja dengan mereka. Saya sudah tahu betapa hebatnya mereka. Tapi untuk peran pembantu kita audisi," pungkas Randy.(ELG)