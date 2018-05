Film Terbaik FFI 2017 Tutup Festival Film Bergengsi di Eropa

Film Night Bus berhasil menembus festival kelas internasional. Film drama-thriller arahan sutradara Emil Heradi tersebut diputar dalam festival film bergengsi di Italia, Far East Film Festival (FEFF) pada 28 April 2018. Festival tersebut diselenggarakan di Udine, Italia pada 20-28 April 2018."Suatu kebanggaan berada di sini dan terpilih menjadi film penutup di FEFF yang ke-20. Film ini diangkat dari kisah nyata di negeri saya, tapi saya pikir kisah ini memiliki ini tentang apa itu konflik secara universal. Konflik antara kelompok-kelompok atas nama Tanah Air, agama dan lainnya, adalah inti dari mengorbankan umat manusia," ujar Emil Heradi pada saat mempersembahkan Night Bus di FEFF dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id, Rabu, 2 Mei 2018.Night Bus diputar sebagai penutup acara bersama film Throw Down karya sutradara asal Hong Kong, Johnnie To di Teatro Nuovo Giovanni da Udine, venue utama yang berkapasitas 1.200 kursi.Far East Film Festival merupakan festival film terbesar di Eropa sebagai ajang apresiasi film dari Asia yang diselenggarakan tiap tahun di Udine, Italia. Majalah Variety menyebutkan, FEFF masuk ke dalam top 50 film festival terbaik di dunia. Festival ini bertujuan untuk membangun pengetahuan bersama melalui medium film dan menciptakan mutual exchange yang bermanfaat antara negara Timur dan Barat.Tahun ini FEFF memasuki usia yang ke-20 tahun menayangkan 81 film dari 11 negara Asia. Film-film karya sutradara film ternama di Asia seperti Ryuichi Sakamoto, Johnnie To dan Wong Kar Wai juga ikut tampil di Festival ini. Mewakili Indonesia ada film Pengabdi Setan yang disutradarai Joko Anwar dan My Generation oleh Upi Avianto.Film Night Bus tayang perdana di Indonesia pada April 2017. Kisah yang diangkat seputar konflik dan kemanusiaan yang dikemas apik lewat sinematografi yang mencekam.Aktor yang bermain dalam film ini antara lain Tio Pakusadewo, Teuku Rifnu Wikana, Lukman Sardi, Donny Alamsyah, serta bintang berbakat lainnya.Hingga saat ini Night Bus berhasil meraih enam penghargaan di ajang penghargaan film terbesar, yakni Festival Film Indonesia (FFI) 2017, diantaranya kategori Film Terbaik, Pemeran Utama Pria Terbaik, Penulis Skenario Asli Terbaik, Penyunting Gambar Terbaik, Penata Busana Terbaik, dan Penata Rias Terbaik.Film Night Bus kemudian diputar kembali di bioskop pada November 2017. Film ini masih kerap diputar di beberapa sekolah, komunitas film, dan universitas di beberapa kota di Indonesia.(ELG)