Film Omnibus Look at Me Touch Me Kiss Me Siap Tayang Perdana di JAFF 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ROS)

Jakarta: Setelah ditayangkan pertama kali di Korea Selatan dalam Busan International Film Festival (BIFF) pada Oktober 2022, film Look at Me Touch Me Kiss Me akan tayang perdana di Indonesia pada ajang Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 2022.Look at Me Touch Me Kiss Me merupakan film omnibus yang dikerjakan oleh pelaku film dari tiga negara berbeda. Look at Me disutradarai oleh Ho Yuhang dari Malaysia. Touch Me disutradarai Djenar Maesa Ayu dari Indonesia, dan Kiss Me disutradarai oleh Kim Tai-Sik dari Korea Selatan.Dengan membawa latar belakang budaya ketiga negara, film ini mengangkat beragam masalah yang terjadi pada masa pandemi. Dan di saat tersulit dalam hidup manusia, cinta akan senantiasa bersemi."Dari tiga negara itu benang merahnya adalah bahwa semua orang di dunia, dari belahan negara manapun mempunyai mimpi yang sama, yaitu mimpi untuk dicintai dan mencinta," ujar Vera Lasut, salah satu produser Look at Me Touch Me Kiss Me, dikutip siaran pers.Setting film omnimbus ini mewakili fase pandemi covid-19 dari berbagai belahan dunia. Look at Me mengambil waktu di kisaran awal pandemi. Touch Me pada saat pandemi sedang hebat-hebatnya. Kiss Me memasuki fase endemi.Vera Lasut mengaku puas setelah Look at Me Touch Me Kiss Me ditayangkan di Busan International Film Festival 2022. Ia mengaku penonton yang hadir nampak menikmati penayangan film, bahkan antusiasme penonton juga tampak saat mereka tetap hadir dalam sesi tanya jawab.Selain filmnya mendapat sambutan hangat, momen tersebut menjadi pertama kalinya Djenar Maesa Ayu (sutradara), Sha lne Febriyanti (pemeran), dan Anggi Frisca. ICS (sinematografer) bertemu secara langsung dengan tim lain dari Korea Selatan dan Malaysia."Memang World Premiere di Busan itu antusiasnya besar banget dan tiketnya pun terjual habis. Jadi kami sebagai film maker senang banget di sana. Bahkan sebenarnya semua tim produksi film juga baru benar-benar bisa berkumpul itu di Busan. Karena sepanjang pembuatan, kami hanya bertemu virtual," ujar Vera.Sang produser juga menganggap upayanya sebagai film maker mendapat penghargaan dari penonton yang hadir di BIFF 2022."Karena mereka menghargai bagaimana kami bisa kolaborasi tiga negara di saat pandemi. Kendati komunikasi kami hanya via online, kami mampu berkolaborasi dengan baik dan dapat menghasilkan sesuatu yang keren," tuturnya.JAFF 2022 merupakan festival film kedua yang akan menayangkan film Look at Me Touch Me Kiss Me dalam katagori Asian Perspective- Feature bersama dengan beberapa film lain seperti Ajoomma, Blood Flower, Come Back Anytime, Neighbours, The Wheel, dan film lainnya.Vera Lasut bangga ketika film yang diproduserinya diundang untuk ditayangkan di JAFF pada 26 November hingga 3 Desember 2022."Senang banget, karena sebenarnya buat kami semua ini jadi salah satu festival yang kami sangat ingin hadiri. Jadi kami sangat menantikan dan enggak sabar untuk pergi ke sana (JAFF). Sampai jumpa di JAFF dan nonton filmnya, ya," tuturnya.