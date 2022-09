Vino G. Bastian Bahagia Lihat Reaksi Haru Penonton Film Miracle In Cell No. 7

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Sejumlah pemain film Miracle In Cell No. 7 versi Indonesia mengadakan nonton bareng film adaptasi asal Korea itu. Berlokasi di CGV The Kings Plaza, Vino G Bastian, Graciella, Indro Warkop, Bryan Domani, dan Tora Sudiro bahagia melihat reaksi langsung para penonton.Sekitar 500 penonton lintas usia hadir menyaksikan film garapan Hanung Bramantyo itu. Mereka ikut larut dalam tawa dan air mata menyaksikan kisah yang dihadirkan film Miracle In Cell No 7 versi Indonesia."Terima kasih sudah mendukung film Miracle In Cell No 7. Senang melihat penonton bisa ikut merasakan apa yang terjadi di film ini. Kerja keras kami selama syuting syuting, rasanya terbayar semua," kata Vino G Bastian yang memerankan Dodo.Hal senada disampaikan Indro Warkop dan Tora Sudiro. Melihat penonton ikut hanyut dalam cerita film ini membuat mereka puas. Dia merasa kerja kerasnya terbayar."Apa yang kami kerjakan dengan hati, semuanya akan sampai ke hati," ucap Indro."Senang banget saat menyaksikan reaksi penonton disetiap adegan yang ada di film Miracle In Cell No 7. Ada yang nangis, bahkan sampai sesungukan. Ada yang ketawa," timpal Tora.Film Miracle In Cell No 7 akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia pada 8 September 2022.