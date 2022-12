Disney+ Hadirkan Film Dokumenter Super Junior, NCT 127 dan BTS Tahun Depan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Disney Plus memastikan akan menghadirkan banyak film dokumenter K-pop tahun depan. Di antara jajaran itu tiga film dokumenter K-pop yang dibintangi oleh Super Junior, NCT 127, dan BTS.Film dokumenter Super Junior berjudul Super Junior: The Last Man Standing akan membawa penggemar melalui Super Junior sebagai grup lama, tetapi juga melalui industri K-pop secara keseluruhan.NCT 127: The Lost Boys akan mengulik NCT 127 dalam tur dunia mereka baru-baru ini di Amerika Utara dan Jepang. Melihat secara khusus pada anggota Mark, Johnny, dan Yuta, serial ini juga akan melihat lebih dalam kisah pertumbuhan grup.Dokumenter BTS akan dibagi menjadi satu untuk grup, dan satu untuk anggota J-Hope. Dokumenter solo terakhir akan membawa penggemar melalui proses persiapan J-Hope untuk album solo terbarunya Jack In The Box.BTS Monuments: Beyond the Star akan mengabadikan seluruh perjalanan karier BTS selama kebangkitan mereka menjadi ikon pop abad ke-21, dengan banyak rekaman yang belum pernah dilihat sebelumnya.Tanggal rilis belum dikonfirmasi tetapi ketiga film dokumenter tersebut akan dirilis melalui Disney+ pada tahun 2023.